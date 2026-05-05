محافظ دمياط يهنئ الدمايطة بالعيد القومى للمحافظة

تقدم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بخالص التهانى إلى أبناء المحافظة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، والذى يأتى فى الثامن من مايو من كل عام احياءًا لذكرى انتصارات أبناء دمياط على الغزاة .

حيث جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مع مديرى وممثلى القطاعات المختلفة والاعلاميين ، فى ختام الفاعليات التى احتضنها كوبرى دمياط التاريخى احتفالاً بالعيد القومى، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

وشهد اللقاء استعراض لابرز الجهود التى تم تحقيقها مؤخرًا ، و أبرز المشروعات التى تشهد انطلاقة بالقطاعات المختلفة تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومى.

ووجه الدكتور حسام الدين فوزى التحية إلى محافظين دمياط السابقين ، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة لخدمة المحافظة وأبنائها.

و أكد محافظ دمياط عزم المحافظة على استكمال العمل ، لبذل المزيد من الجهد والانجازات، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و تعزيز رؤى التنمية المستدامة استراتيجية مصر ٢٠٣٠

هذا وقد تم فتح باب الحوار والنقاشات فى ختام اللقاء وقام المحافظ خلال بالرد على تساؤلات المشاركين.

