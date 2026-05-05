قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل
إصابة عددا من طلاب مدرسة الجيزة بإختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
محظورات الحج والإحرام وأحكام الفدية لضمان صحة المناسك.. تعرف عليها
حريق بمحل ملابس وإصابة طلاب في مدرسة مجاورة باختناق بميدان الجيزة
الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص أولوية.. تفاصيل اجتماع مدبولي مع الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط تستعد للإعلان عن خلوها من البلهارسيا

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي

عقدت مديرية الصحة بدمياط، اجتماعا مع فنيي المعامل بالإدارات الصحية، بحضور فريق إشراف الإدارة،  وذلك للتأكيد على جاهزية واستيفاء كافة متطلبات ملف الإشهاد الخاص بإعلان مصر خالية من البلهارسيا.

وتناول الاجتماع بمديرة الصحه عن  المحاور التالية، التأكيد على نشر وتعميم أحدث مستجدات العمل بملف الإشهاد، مراجعة البلاغات الأسبوعية والشهرية، والعمل على استكمالها بدقة وتلافي أية ملاحظات، مناقشة نتائج المرور الميداني.

 ورصد أبرز السلبيات والعمل على تلافيها، متابعة استكمال خطة العينات العشوائية وفقًا للمعايير المحددة ،التأكيد على الاستعداد التام لتنفيذ أعمال التجريع بالبؤر التي تظهر بها نسب إصابة 1% أو أكثر.

جاء الاجتماع بحضور فريق إشراف المديرية، الدكتورة فجر زهيري  مدير إدارة مكافحة البلهارسيا، السيد مجاهد ، مدير مفتشي المعامل بالمديرية، والدكتورة  أمنية أبو العز ،مسؤول الأدوية النوعية بالمديرية

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تعزيز جودة الأداء، وضمان استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير اللازمة للحصول على الإشهاد الدولي بخلو مصر من البلهارسيا.

وتحرص مديريه الصحه بدمياط  بإشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحه بدمياط ، على عقد الدورات التدريبيه بشكل دائم لجميع العاملين بالمديرية للتوعية وتم عقد الاجتماع مع الفنين  وفريق إشراف الادارة، وذلك للتأكيد على جاهزية واستيفاء كافة متطلبات ملف الإشهاد الخاص بإعلان مصر خالية من البلهارسيا .

كما تم عمل متابعة ميدانية لإدارة التمريض بدمياط لتعزيز جودة الأداء والالتزام بمعايير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات التمريضية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوجيه إلى اتباع كافة الاجراءات الوقائية للوصول إلى السلامه الصحية. 

دمياط مديريه الصحه البلهارسيا ملف الاشهاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

اشرف زكي

بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

محمد صلاح

ريال مدريد أم عملاق السعودية.. ما الوجهة الأنسب لمحمد صلاح؟

ترشيحاتنا

حسام البدري

حسام البدري المرشح الأقرب لتدريب الأهلي.. وعلي ماهر بالصورة

فيل فودين

ضربة قوية للمنافسين.. مانشستر سيتي يؤمن مستقبل نجمه فيل فودين حتى 2030

منتخب الناشئين

منتخب الناشئين يواجه الزمالك اليوم وديًا

بالصور

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد