دمياط تستعد للإعلان عن خلوها من البلهارسيا

عقدت مديرية الصحة بدمياط، اجتماعا مع فنيي المعامل بالإدارات الصحية، بحضور فريق إشراف الإدارة، وذلك للتأكيد على جاهزية واستيفاء كافة متطلبات ملف الإشهاد الخاص بإعلان مصر خالية من البلهارسيا.

وتناول الاجتماع بمديرة الصحه عن المحاور التالية، التأكيد على نشر وتعميم أحدث مستجدات العمل بملف الإشهاد، مراجعة البلاغات الأسبوعية والشهرية، والعمل على استكمالها بدقة وتلافي أية ملاحظات، مناقشة نتائج المرور الميداني.

ورصد أبرز السلبيات والعمل على تلافيها، متابعة استكمال خطة العينات العشوائية وفقًا للمعايير المحددة ،التأكيد على الاستعداد التام لتنفيذ أعمال التجريع بالبؤر التي تظهر بها نسب إصابة 1% أو أكثر.

جاء الاجتماع بحضور فريق إشراف المديرية، الدكتورة فجر زهيري مدير إدارة مكافحة البلهارسيا، السيد مجاهد ، مدير مفتشي المعامل بالمديرية، والدكتورة أمنية أبو العز ،مسؤول الأدوية النوعية بالمديرية

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تعزيز جودة الأداء، وضمان استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير اللازمة للحصول على الإشهاد الدولي بخلو مصر من البلهارسيا.

وتحرص مديريه الصحه بدمياط بإشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحه بدمياط ، على عقد الدورات التدريبيه بشكل دائم لجميع العاملين بالمديرية للتوعية وتم عقد الاجتماع مع الفنين وفريق إشراف الادارة، وذلك للتأكيد على جاهزية واستيفاء كافة متطلبات ملف الإشهاد الخاص بإعلان مصر خالية من البلهارسيا .

كما تم عمل متابعة ميدانية لإدارة التمريض بدمياط لتعزيز جودة الأداء والالتزام بمعايير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات التمريضية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوجيه إلى اتباع كافة الاجراءات الوقائية للوصول إلى السلامه الصحية.