تحرير 40 محضرا تموينيا لأسواق ومخابز في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بإشراف مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، عدة حملات؛ لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية، وكذلك على الأسواق، وضبط الأسعار والمخالفات.

وتهدف الحملات كذلك إلى تشديد الرقابة على كل مستودعات البوتاجاز؛ لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، مع تشديد الرقابة على توزيع الحصص، والحد من الغش، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 40 محضرا تموينيا في مجالات مختلفة كالمخابز والأسواق والمحال التجارية والمواد البترولية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.