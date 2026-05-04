غلق ١٠ منشآت مخالفة لشروط الترخيص بدمياط

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بدمياط عن نتائج حملة مكبرة شنتها إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة سارة العوضي مدير الإدارة ورؤساء واعضاء أقسام العلاج الحر بالادارات

استهدفت الحملة عدداً 35 من المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة دمياط ، وأسفرت عن رصد عدة مخالفات داخل بعض مراكز النسا والتوليد مراكز العلاج الطبيعي ومراكز التجميل والجلدية، وعيادات خاصة ومعامل تضمنت، إدارة منشآت طبية بدون ترخيص قانوني، استخدام أجهزة ليزر طبية غير حاصلة على ترخيص من المعهد القومي ، رصد كوادر غير مؤهلة تمارس المهنة بدون ترخيص مزاولة مهنة، بما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين وكذلك عدم الالتزام بمنظومة النفايات الطبية الخطرة

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ١٠ منشات صحيه مخالفه، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط أي مخالفات بالمنشآت الطبية الخاصة.

وتم معاينة عدد ٢٠ منشأة طبية جديدة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الصحية للترخيص على منظومة ترخيص المنشآت الالكترونيه

وتهيب مديرية الشؤون الصحية بدمياط بالمواطنين ضرورة التأكد من حصول المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة قبل تلقي الخدمة، والإبلاغ الفوري عن أي كيانات وهمية أو مراكز غير مرخصة، حفاظاً على سلامتهم .