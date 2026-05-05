برلمانية : نؤكد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة وأمن الخليج العربي ضد الاعتداءات الإيرانية

أكدت نيفين إسكندر عضو مجلس النواب، أن هناك علاقة وطيدة وتنسيق مستمر بين مصر والإمارات في شتى المجالات.



وقالت “اسكندر” في مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6 "المذاع على قناة " الحياة"، :" الرئيس السيسي يحذر من تداعيات التصعيد في المنطقة على الأطراف كافة".

وتابعت :"نؤكد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة وأمن الخليج العربي ضد الاعتداءات الإيرانية".

وأكملت نيفين اسكندر :" منطقة الشرق الأوسط تتضرر بسبب استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج".



ولفتت نيفين اسكندر :" وزراة الخارجية المصرية تواصل جهودها لخفض التصعيد في المنطقة ووزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة مع عدد من وزراء خارجية دول الخليج والمنطقة لإحداث التهدئة".