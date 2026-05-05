الرئيس السيسي يؤكد للشيخ محمد بن زايد تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني الذي تعرضت له دولة الإمارات مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة هذا الاعتداء.

واشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس شدّد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة والسعي لتجنب تصعيدها، نظراً لما يترتب عليها من تداعيات وخيمة خاصة على أمن واستقرار المنطقة.