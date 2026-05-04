مطور : الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نجحت في سد الفجوة العقارية

أكد المهندس محمد ثروت، المطور العقاري، أن السوق العقاري المصري يشهد طفرة غير مسبوقة، واصفًا الفترة الحالية بـ "العصر الذهبي" الذي شهد نشأة وترعرع العديد من الشركات الكبرى في ظل الرؤية التنموية الشاملة للدولة.



وأوضح "ثروت"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في سد الفجوة العقارية، خاصة لفئة محدودي الدخل.



وأشار إلى أن استراتيجية الدولة في إنشاء الظهير الصحراوي والإعلان عن تنفيذ مليون وحدة سكنية كانت خطوة حاسمة لضمان وصول السكن الملائم لمستحقيه، مشيدًا بمشروع "سكن لكل المصريين" كنموذج ناجح للشراكة في البناء الاجتماعي.



وحول ما يثار من مخاوف بشأن "فقاعة عقارية"، فند هذه التقديرات، موضحًا أن الحديث عن الفقاعة عادة ما يرتبط بقطاع "الإسكان الفاخر" وليس قطاع محدودي الدخل الذي يتميز بطلب حقيقي ومستدام.



وبيّن أن مفهوم الفقاعة العقارية يتبلور عندما يتراجع الطلب على الشراء مقابل زيادة مفرطة في المعروض، مما يؤدي إلى هبوط الأسعار.



وأضاف أن الإقبال الحالي على الحجز في المشروعات المختلفة يعكس ثقة المواطن في العقار كوعاء آمن للاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال، مستبعداً حدوث هبوط في الأسعار طالما ظل الطلب مدفوعاً باحتياجات حقيقية.



واختتم المطور العقاري تصريحاته بالتأكيد على اعتزاز الشركات الوطنية بالمشاركة في النهضة العمرانية الحالية، لافتاً إلى أن دعوات الدولة للشركات "يلا بينا نتشارك" فتحت آفاقاً واسعة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتعمير المدن الجديدة، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.