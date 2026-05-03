قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول عسكري سابق يُحذّر: إسرائيل قد لا تبلغ الـ100 عام إذا استمر الوضع الحالي
أكثر من 30 جنيها.. هبوط جديد في أسعار البيض بالأسواق
صوت كل عربي.. اليماحي يثمن تضحيات الصحفيين في الأراضي الفلسطينية
الوكيل: تحرك عربي موحد لدعم الاقتصادات المتضررة ومواجهة تداعيات الأزمات
شهيد الشهامة.. مصرع شاب حاول إنقاذ فتاة فصدمه القطار بالمنوفية
دليل شامل لحجز وحدات محدودي الدخل بالشراكة مع المطورين.. الأسعار والشروط وخطوات التقديم
رئيس الوزراء يتفقد الحفار المصري "القاهر-2" بالبحر المتوسط
مخيمات فاخرة وتكييفات حديثة.. بعثة حج القرعة تعيد تعريف راحة الحجاج
جنيهان دفعة واحدة.. تطور سريع في سعر صرف الدولار بالبنوك
غارات جوية عنيفة.. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ويشمل مناطق شمال نهر الليطاني ومحيطه
محافظ بورسعيد يحيل مخالفات المدرسة الدولية المتكاملة للغات للنيابة
"قافلة زاد العزة" الـ 187 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوضع المظلم في قوانين البناء.. مخالفات لا يمكن التصالح عليها

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يعد قطاع العقارات في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في النمو والاستثمار، ومع تزايد الطلب على الوحدات السكنية، يواجه المواطنون تحديات كبيرة في تحديد مدى قانونية العقار الذي ينوون شراؤه. 

على الرغم من التسهيلات التي تقدمها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء، إلا أن هناك مخالفات لا يمكن التصالح عليها، مما يشكل خطراً كبيراً على المشتري.

 وفي هذا السياق، يكشف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التنمية المحلية، وائل فايز، عن بعض النصائح الهامة للمواطنين لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية تتعلق بمخالفات البناء.

"شقتك ممكن تبقى مخالفة؟"

في حديثه مع أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد وائل فايز على أهمية أن يتأكد المشتري من الوضع القانوني لأي وحدة سكنية قبل اتخاذ قرار الشراء.

 وأضاف قائلاً: "الكثير من المواطنين يقع في أخطاء جسيمة بسبب عدم التأكد من وضع العقار القانوني، وشراء وحدات سكنية دون فحص تاريخها أو تراخيص البناء الخاصة بها، مما يعرضهم لمشاكل قانونية قد تكون معقدة".

وأشار فايز إلى أن الخطوة الأولى التي يجب على المشتري اتخاذها هي التوجه إلى الحي التابع له العقار، حيث يمكنه الاطلاع على أصل رخصة البناء والتحقق من أن الوحدة السكنية مدرجة ضمن الترخيص المعتمد. 

وقال: "من المهم أن تتحقق من أن العقار الذي ترغب في شرائه لا يحتوي على أية مخالفات، خاصة في الأدوار العليا، التي قد تكون أحياناً مخالفة للقوانين الخاصة بالبناء".

المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها

استعرض فايز بعض المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن "المخالفات المتعلقة بالارتفاعات غير المصرح بها هي أبرز هذه المخالفات". 

وأوضح قائلاً: "أي تجاوز للارتفاعات المسموح بها في رخصة البناء أو بناء طوابق إضافية من دون الحصول على ترخيص، لا يمكن التصالح عليها بأي شكل من الأشكال. هذه المخالفات تعد من الحالات التي يصعب حلها، وقد تسبب مشكلات كبيرة للمشتري مستقبلاً".

وأضاف فايز: "أيضاً، بناء عقار على أرض مخصصة لغير السكن أو في مناطق محظورة يشكل مخالفة لا يمكن التصالح عليها. لذا من الضروري التأكد من أن العقار الذي تنوي شرائه يقع ضمن حدود الاشتراطات التي وضعتها السلطات المحلية".

خطوات ضرورية يجب على المشتري اتباعها

أوضح فايز أنه من المهم للمشتري أن يتبع خطوات قانونية محددة قبل الإقدام على شراء أي وحدة سكنية. 

وقال: "أول خطوة يجب على المشتري اتخاذها هي زيارة الحي التابع له العقار، للحصول على نسخة من رخصة البناء والتأكد من أن الوحدة السكنية مدرجة ضمن الترخيص".

 كما أكد على أهمية فحص المخالفات السابقة للعقار من خلال الجهات المختصة، مثل وزارة الإسكان أو الأجهزة المحلية، لضمان عدم وجود أية مخالفات قد تؤثر على قيمة العقار أو تتسبب في مشكلات قانونية مستقبلية.

وأضاف فايز: "بعض المواطنين لا يهتمون بالتحقق من وضع العقار القانوني، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة. إذا كانت الوحدة السكنية تحتوي على مخالفات غير قابلة للتصالح، فإن المشتري قد يواجه مشاكل قانونية قد تؤدي إلى إلغاء البيع أو فرض غرامات مالية".

التصالح في مخالفات البناء: فرصة أم فخ؟

أوضح فايز أن الحكومة المصرية قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين الذين لديهم مخالفات في العقارات، حيث أتاح القانون إمكانية التصالح في بعض الحالات، بما في ذلك دفع غرامات معينة وإجراء تعديلات قانونية على المباني المخالفة.

 وقال: "الحكومة قدمت فرصة للتصالح في مخالفات البناء، وهناك تمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، مما يعطي المواطنين فرصة لتسوية وضعهم القانوني".

لكن فايز أضاف تحذيرًا هامًا: "من الضروري أن يتأكد المواطن من أن التصالح ينطبق على المخالفة التي تمت في العقار. بعض المخالفات، مثل الارتفاعات غير القانونية، لا يمكن التصالح عليها، وبالتالي يجب على المشتري أن يكون حذرًا".

أهمية التوعية في حماية المشتري

في ختام حديثه، أكد فايز على دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بين المواطنين بخصوص قوانين البناء والمخالفات التي يمكن التصالح فيها، مشيرًا إلى أن قناة "صدى البلد" تعتبر من أهم المنابر الإعلامية التي تساهم في توعية الجمهور بهذه القضايا.

 وقال: "من المهم أن يكون المواطن على دراية بكافة التفاصيل القانونية قبل اتخاذ أي خطوة كبيرة مثل شراء عقار. يجب أن يتأكد من أن العقار يتوافق مع كافة القوانين واللوائح المحلية ليجنب نفسه أي أزمات مستقبلية".

مخالفات البناء مخالفات في البناء لا يمكن التصالح فيها اعرف مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية ،

إطلاق ثاني قمر اصطناعي كوري جنوبي متوسط الحجم على متن صاروخ "فالكون 9"

بركان مايون في الفلبين

بركان مايون في الفلبين ينفث الحمم والرماد وتحذيرات مستمرة للسكان

وقود الطيران

"الإندبندنت" ترصد أبرز شركات الطيران المتضررة من ارتفاع الوقود وتوقعات باستمرار الضغوط

بالصور

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد