قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاورات مع الأندية.. الغندور يكشف مفاجأة عن إلغاء الهبوط في الدوري
الطيار و4 ركاب.. مصرع لاعبي فريق رياضي في حادث تحطم طائرة أمريكية
بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة انتظام رحلاتها إلى مدن الإمارات
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-5-2026 .. آخر تحديث
مبقتش أنام.. الملحن أحمد زعيم يكشف كواليس آخر أغاني هاني شاكر
كدمة بالرأس.. ضبط طالب تعدى بالضرب على مدرس بكلية آداب دمنهور
الإثارة مستمرة.. مانشستر سيتي يتعادل 3-3 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
استمرار انخفاض الحرارة مصحوب بعواصف وأمطار | الطقس اليوم
خطوات ذهبية .. 5 إجراءات تتبعها عند فقدان هاتفك الشخصي
بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر
1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
حطيت إيدي على العيال دي | أشرف زكي : سنواجه المندسين في الجنازات بحزم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو النصر : لقاء الرئيس السيسي مع أمين منظمة التعاون الاقتصادي يعزز الثقة الدولية

النائب محمد أبو النصر
النائب محمد أبو النصر
حسن رضوان

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدولة المصرية على الساحة الدولية، خاصة في ظل ما حققته من خطوات جادة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن استمرار التعاون بين مصر والمنظمة منذ إطلاق البرنامج القطري للتعاون عام 2021 يؤكد وجود ثقة دولية متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات.

وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج متوازن للإصلاح الاقتصادي يعتمد على تحقيق التنمية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، وهو ما أكده الرئيس خلال اللقاء، من خلال استعراض الجهود المبذولة في القضاء على العشوائيات وتوفير وحدات سكنية حضارية لمئات الآلاف من الأسر، إلى جانب المبادرات الصحية الكبرى ومشروعات "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين في الريف المصري، مضيفاً أن هذه المشروعات تؤكد أن القيادة السياسية لا تنظر إلى الإصلاح الاقتصادي باعتباره أرقامًا ومؤشرات فقط، وإنما باعتباره مسارًا متكاملاً يهدف إلى تحسين حياة المواطن بصورة مباشرة..

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما حققته مصر من إصلاحات يعكس نجاح الدولة في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، سواء تداعيات جائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية، مؤكدًا أن الإدارة المصرية تعاملت مع تلك الأزمات برؤية استباقية ساهمت في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ما أشار إليه الرئيس بشأن الخسائر التي تكبدتها قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر يبرز حجم الضغوط التي تتحملها الدولة المصرية دفاعًا عن استقرار المنطقة وحماية مصالحها الاقتصادية.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه، بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل فرصة مهمة لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة والتنافسية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على دعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص التشغيل، مؤكداً أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والحياة الكريمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب محمد أبو النصر مجلس الشيوخ حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

الأهلي

بمواصفات قوية.. 3 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

ترشيحاتنا

الهواتف المحمولة

اتصالات البرلمان : يجب وضع حوافز حقيقية لتقليل أسعار التليفون المحمول

العقار

البائع أم المشتري .. من يدفع عمولة السمسار؟ عضو إسكان الشيوخ يجيب

حزب العدل

الحايس : منصب رئيس حزب العدل ليس حكراً على أحد

بالصور

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد