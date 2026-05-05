الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق

الصافي عبد العال
الصافي عبد العال

أشاد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وما تضمنه من توجيهات مهمة تعكس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكد عبد العال في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية تمثل ترجمة عملية لالتزام الدولة المستمر بالوقوف إلى جانب الفئات الأولى بالرعاية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تعكس توازنًا واضحًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

توفير السلع ومواجهة التضحم

وأشار الصافي عبد العال إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة توفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق ومواجهة التضخم، يمثل رسالة واضحة للحكومة بضرورة العمل المستمر لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأسواق.

كما ثمّن نائب الاسكندرية متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستعدادات الخاصة بافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، معتبرًا أن هذا المشروع يعكس عمق التعاون المصري الإفريقي والدولي، ويؤكد دور مصر الريادي في دعم التعليم وبناء القدرات في القارة الأفريقية.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء يجسد نهج المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لكافة ملفات الدولة، ويعكس إرادة حقيقية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودفع مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات

أيهما أفضل التوت الأبيض أم الأحمر ؟.. تعرف على الفرق والفوائد

ابتعد عن الكحول.. نظام غذائي لعلاج الكوليسترول الضار

تحذير .. أكلات غير متوقعة غنية بالدهون المتحولة وتدمر القلب

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

