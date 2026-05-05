برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق

أشاد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وما تضمنه من توجيهات مهمة تعكس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكد عبد العال في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية تمثل ترجمة عملية لالتزام الدولة المستمر بالوقوف إلى جانب الفئات الأولى بالرعاية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تعكس توازنًا واضحًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

توفير السلع ومواجهة التضحم

وأشار الصافي عبد العال إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة توفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق ومواجهة التضخم، يمثل رسالة واضحة للحكومة بضرورة العمل المستمر لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأسواق.

كما ثمّن نائب الاسكندرية متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستعدادات الخاصة بافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، معتبرًا أن هذا المشروع يعكس عمق التعاون المصري الإفريقي والدولي، ويؤكد دور مصر الريادي في دعم التعليم وبناء القدرات في القارة الأفريقية.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء يجسد نهج المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لكافة ملفات الدولة، ويعكس إرادة حقيقية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودفع مسيرة التنمية الشاملة في مصر.