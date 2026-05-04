توصية برلمانية بإنقاذ 430 حالة من أزمة التمويل العقاري

كشفت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن صدور توصية من اللجنة المختصة بشأن طلب الإحاطة المقدم منها، بضرورة تمكين الحالات العالقة ضمن مبادرة التمويل العقاري من الاستفادة بسعر الفائدة 3%.

وأوضحت العسيلي أن اللجنة، وبعد مناقشات مع ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية، رأت أنه لا مانع لدى الجهتين من استفادة هذه الحالات من المبادرة، خاصة أنهم استوفوا الشروط وحصلوا على موافقات ائتمانية قبل الموعد المحدد في 15 أكتوبر 2025.

وأضافت أن عدد الحالات المتضررة يبلغ 430 حالة، بينها 16 حالة قامت بالتوقيع بعد الموعد بيوم واحد فقط، بينما 414 حالة صدرت لها موافقات ائتمانية دون استكمال التوقيع، مؤكدة أن جميعها تنطبق عليها شروط المبادرة الأصلية.

وشددت على أن توصية اللجنة تضمنت ضرورة قيام البنك المركزي ووزارة المالية باستصدار الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء، لضمان تطبيق سعر الفائدة 3% على هذه الحالات، تحقيقًا للعدالة وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب إجراءات خارجة عن إرادتهم.

وطالبت النائبة بسرعة إدراج طلب الإحاطة في أول جلسة عامة أو اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل توصية اللجنة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.