الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
معهد الوفد للدراسات السياسية ينظم أولى فعالياته بندوة قانون المحليات.. اليوم

الدكتورة عزة هيكل ، معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية
معتز الخصوصي

ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحت رعاية الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد وإشراف الدكتورة عزة هيكل، عميد المعهد  ندوة بعنوان «قانون المحليات.. الواقع والمأمول»، يدير الندوة ويحاضر فيها نخبة من المتخصصين ، تعد الندوة أولى الفعاليات التى ينظمها المعهد بعد تشكيله عقب فوز الدكتور السيد البدوى برئاسة الوفد فى يناير الماضى، وذلك فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ بمقر الحزب الرئيسى بالدقى .

يدير الندوة اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية الأسبق وعضو مجلس أمناء بيت الخبرة والمجلس الرئاسى بحزب الوفد،ويحاضر فيها  اللواء دكتور طارق المهدى، وزير الإعلام الأسبق، والمستشار طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ووكيل اللجنة التشريعية، والنائب الوفدى الدكتور أحمد حماد مساعد رئيس الوفد للجان الإقليمية والنوعية.

كما ينظم المعهد أيضًا أول دورة للتأهيل والتثقيف السياسى للشباب، والمخصصة للإدارة المحلية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 مايو، وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام، ويحاضر فيها نخبة من الأساتذة والخبراء، وتغطى موضوعات حيوية تشمل، الاتصال السياسى والإعلام، وإدارة الحملات الانتخابية، وقانون المحليات وسياسات حزب الوفد.

وكشفت الدكتورة عزة أحمد هيكل، عميد معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن ملامح خطة عمل المعهد فى المرحلة المقبلة، مؤكدة أن المعهد يتبنى رؤية وطنية بإطار حزبى تهدف إلى دعم صُناع القرار وإعداد الكوادر السياسية.

وأوضحت الدكتورة عزة هيكل أن استراتيجية المعهد ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: التدريب والتأهيل والتثقيف، ويستهدف فى مرحلته الأولى شباب حزب الوفد، مع خطط مستقبلية لاستيعاب الباحثين والدارسين من مختلف الجهات.

وأضافت «هيكل»، أن المحور الثانى عن البحوث والدراسات والاستشارات، ويركز على القضايا والملفات الملحة التى تهم الحزب وهيئته البرلمانية، مثل قوانين الأحوال الشخصية، والمحليات، والمعاشات، وتقديم رؤى بحثية تتفق مع سياسة الحزب وتخدم الوطن بشكل عام.

وفيما يختص المحور الثالث، المرصد السياسى والإعلامى، لمتابعة وتوثيق جميع قضايا الساحة ورصد الإشكاليات التى تمس المواطن من منظور عام وحزبى.

واختتمت «هيكل» تصريحها بأن المعهد يسعى لتقديم مادة بحثية وتدريبية رصينة تجمع بين العمل الأكاديمى والتوجّه السياسى بما يخدم المصلحة العامة.

