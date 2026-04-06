عيب نعدل دستور عشان قانون.. محلية النواب: لم يطلب أحد تعديل الدستور لتمرير قانون المحليات

أكد محمد عطية الفيومي وكيلة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه في نهاية كل فصل تشريعي جديد يبعث رئيس مجلس النواب للحكومة للتعرف على موقف مشاريع القوانين المقدمة للحكومة .



وقال محمد عيطة الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" عقدت لجان الإدارة المحلية اكثر من 80 جلسة حول مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ".

وأضاف محمد عطية الفيومي :" قدمت مشروع قانون للمحليات ومعايا 60 عضو "، مضيفا:" لجنة الإدارة المحلية رفضت مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة منذ 2016 ".



وتابع محمد عطية الفيومي :" قدمت مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية يتفق مع أحكام الدستور ".



واكمل محمد عطية الفيومي :" بعض المواد في مشروع قانون الحكومة المقدم في عام 2016 عليه شبه عدم دستورية "، مضيفا:" لم يطلب أحد تعديل الدستور لتمرير قانون المحليات وعيب نعدل دستور عشان مشروع قانون ".

