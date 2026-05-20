الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسرعة شحن طلقة.. أفضل باوربنك في الأسواق 2026

لمياء الياسين

إذا كنت  تبحث عن أفضل باوربنك في الأسواق يمكنك التفكير في أكثر من اختيار يأتي بمواصفات احترافيىة

 باور بنك EnerZest P1 

يستخدم باور بنك EnerZest P1 بطارية ليثيوم بوليمر عالية الكثافة بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 22.5 واط. 

يتضمن منفذي USB-C ومخرج USB-A يدعم كلا منفذي USB-C الإدخال والإخراج، بينما يدعم منفذ USB-A الإخراج القياسي. 

تعد جميع المنافذ الثلاثة متوافقة مع بروتوكولات الشحن السريع مما يتيح دعم أجهزة أبل  و هواوي و شاومي و سامسونج .

وقامت شركة Baseus بدمج كابل USB-C قصير في الباوربنك ويعد هذا الكابل قابل للفصل ويمكن استخدامه كحزام تعليق، مما يتيح للمستخدمين حمل بنك الطاقة بسهولة عند تثبيته في الحقيبة. يزن الجهاز حوالي 170 غرامًا.

ويتميز  الباوربنك بلمسة نهائية جلدية من الخلف ولمسة معدنية لامعة من الأمام. ويحتوي على شاشة رقمية شبه شفافة، بما في ذلك نسبة شحن البطارية المتبقية، وجهد الشحن.

زوّدت Baseus باور بنك EnerZest P1 بشريحة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تراقب درجة الحرارة وتتحكم في تدفق التيار بدقة ±1 درجة مئوية. 

كما يستخدم بنك الطاقة مادة الجرافين عالية التوصيل الحراري لتحسين تبديد الحرارة وتساعد ميزات الأمان هذه على الحماية من ارتفاع درجة الحرارة، والشحن الزائد، وقصر الدائرة الكهربائية.أعلنت لينوفو عن باوربنك جديد، Legion P5، من المقرر طرحه للبيع في الصين في 19 مايو بسعر 169 يوان (حوالي 25 دولارًا أمريكيًا). وهو باوربنك بسعة 10000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 100 واط.

مواصفات جهاز لينوفو ليجن P5

يأتي الباوربنك مزودًا بكابل مدمج بطول 24 سنتيمترًا تقريبًا، مصنوع من مادة السيليكون الناعمة ليتحمل الانحناء داخل الحقيبة أو الجيب. يتميز Legion P5 بتصميم مستوحى من الآلات الميكانيكية، بما يتماشى مع علامة Legion التجارية للألعاب. كما يحتوي على شاشة رقمية أمامية تعرض معلومات آنية، مثل قوة الشحن الحالية، ونسبة شحن البطارية المتبقية، ومؤشرات حالة الإدخال والإخراج.

يستخدم الباوربنك داخليًا أربع خلايا بطارية أسطوانية من نوع 18650 من الدرجة المستخدمة في صناعة السيارات، والتي تم تصنيعها بواسطة شركة EVE Energy، مما يوفر طاقة مصنفة تبلغ 36.72 واط/ساعة.


يوفر جهاز Legion P5 ثلاثة خيارات للاتصال: كابل USB-C مدمج، ومنفذ USB-C إضافي، ومنفذ USB-A قياسي. عند استخدام منفذ USB-C واحد فقط، يمكنك الحصول على طاقة كاملة تصل إلى 100 واط. أما منفذ USB-A، فيبلغ أقصى طاقة له 30 واط.
إذا حاولت شحن عدة أجهزة في الوقت نفسه، فإن إجمالي الطاقة الخارجة يقتصر على 20 واط فقط عبر جميع المنافذ. يدعم الجهاز خاصية الشحن المتزامن، ما يعني أنه يمكنك توصيل بنك الطاقة بمأخذ الحائط لإعادة شحنه أثناء شحن الهاتف المتصل به في الوقت نفسه.

أضافت لينوفو دعمًا لمجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن، بما في ذلك PD 3.0 وPPS وQC وتقنية Turbo Power من موتورولا بقدرة 68 واط. كما يتوفر وضع شحن منخفض التيار للملحقات الصغيرة مثل الساعات الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية، والذي يُمكن تفعيله بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ.

يبلغ وزن بطارية Legion P5 296 جرامًا، وأبعادها 141 × 63.6 × 24 ملم. وقد حصلت على شهادة السلامة الصينية 3C لكل من الخلايا والوحدة الرئيسية، وتتضمن وسائل حماية كهربائية قياسية، وهي معتمدة للسفر الجوي.
وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Ugreen مؤخرًا باوربنك ا الخاص بها بسعة 25000 مللي أمبير وقوة 200 واط مع كابلات USB-C مدمجة في الولايات المتحدة، إلى جانب بنك الطاقة الجديد Ugreen P6 بسعة 45 واط و10000 مللي أمبير والذي يتميز بكابل مدمج وشاشة مدمجة.

