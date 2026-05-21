إصابة 3 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

أصيب 3 عمال زراعيين، اليوم الخميس، في حادث مروري بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل مزرعة تمور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، عقب وقوع حادث مروري بمزرعة تمور في منطقة سهل بركة بمركز الفرافرة.

وكشفت المعاينة الأولية أن حادث مروري وقع نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل داخل المزرعة، ما أسفر عن إصابة كل من: ياسر محمد محمد، 48 عامًا، وأيمن رزق عبد المالك، 38 عامًا، وأحمد رجب سعد، 27 عامًا، وجميعهم عمال زراعة بمنطقة الفرافرة في الوادي الجديد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع حادث مروري بالفرافرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث يخضعون للفحوصات الطبية والرعاية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.