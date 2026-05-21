6:21 في القاهرة والجيزة.. موعد صلاة عيد الأضحى 2026

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، يستعد الجميع لقضاء أطول إجازة رسمية في 2026، كما ارتفعت علميات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى2026 في القاهرة والمحافظات، باعتبارها من أهم طقوس العيد بالنسبة للمسلمين خاصة في عيد الأضحى نظراً للذبح والأضحية بعد الصلاة، وهو يوم مميز في جميع أنحاء الجمهورية وعلى مستوى المحافظات كل عام في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر

وبحسب الحسابات الفلكية، يوافق أول أيام عيد الأضحى 2026 يوم الأربعاء 27 مايو، على أن تبدأ صلاة العيد في أغلب المحافظات المصرية ما بين الساعة 6:07 صباحًا و6:42 صباحًا،

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

وبحسب ما نشرته دار الإفتاء، تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى من محافظة لأخرى وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

القاهرة والجيزة: 6:21 صباحا

الإسكندرية: 6:23 صباحا

بورسعيد: 6:14 صباحا

السويس: 6:16 صباحا

الإسماعيلية: 6:15 صباحا

دمياط: 6:15 صباحا

العريش: 6:08 صباحا

شرم الشيخ: 6:13 صباحا

الطور: 6:15 صباحًا

سانت كاترين: 6:13 صباحا

طابا: 6:07 صباحا

دمنهور: 6:22 صباحا



طنطا: 6:20 صباحا

المنصورة: 6:18 صباحا

الزقازيق: 6:19 صباحا

بنها: 6:20 صباحًا

شبين الكوم: 6:21 صباحا

كفر الشيخ: 6:20 صباحا

الفيوم: 6:24 صباحًا

بني سويف: 6:23 صباحًا

المنيا: 6:27 صباحًا

أسيوط: 6:27 صباحا

سوهاج: 6:26 صباحا

قنا: 6:23 صباحا

أسوان: 6:26 صباحا

أبو سمبل: 6:35 صباحا

الغردقة: 6:17 صباحا

مرسى مطروح: 6:34 صباحا

الخارجة: 6:34 صباحا

نويبع: 6:10 صباحا

حلايب: 6:15 صباحا

شلاتين: 6:18 صباحا

السلوم: 6:42 صباحا

ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

* الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة وتهيئتها على أكمل صورة.

* تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

* تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.

* عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.

* ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

* الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.

* منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.

* فتح مخارج واضحة للطوارئ.

* توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.

* ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

تجهيز الساحات لصلاة عيد الأضحى



تعمل مديريات الأوقاف على تجهيز الساحات من خلال تكثيف أعمال النظافة وتخصيص خطباء وأئمة لصلاة العيد، إلى جانب تنظيم دخول المصلين لتجنب التكدس، وتوفير أجواء مناسبة للعائلات والأطفال.

كما ينصح بالذهاب مبكرًا إلى أماكن الصلاة، وإحضار سجادة خاصة عند أداء الصلاة في الساحات المفتوحة، والالتزام بالتعليمات التنظيمية، مع متابعة حالة الطقس قبل الخروج لضمان أداء الصلاة بسهولة ويسر.

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى للموظفين

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

من المقرر أن يصدر وزير العمل، قرارًا بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك مساواةً بالإجازة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي.