قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟
عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي
انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم.. وارتفاع البصل والخيار والفلفل
لماذا يتراجع الشباب عن الزواج؟.. الأسباب النفسية والاجتماعية وراء الظاهرة
جديد في المنتخب.. تفاصيل إستبعاد 23 لاعبا من قائمة مونديال 2026
بورتو يعلن رحيل تياجو سيلفا بعد نصف موسم.. حلم مونديال 2026 يتبخر رغم التتويج بالدوري
تزامنًا مع التغيرات الجوية.. الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية فصل الصيف 2026
المراهنات الإلكترونية.. وجه مظلم يبتلع الشباب بين وهم الثراء وخسائر الواقع
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
ليفربول ينشر فيديو أفضل 10 أهداف لـ صلاح ورسالة وداع مؤثرة| فيديو
وزير التموين يبحث تعزيز تجارة الحبوب مع مدير البورصة الروسية للسلع
"وداعًا للملك"..منشور ليفربول عن محمد صلاح يشعل مواقع التواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

6:21 في القاهرة والجيزة.. موعد صلاة عيد الأضحى 2026

موعد صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى
رشا عوني

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، يستعد الجميع لقضاء أطول إجازة رسمية في 2026، كما ارتفعت علميات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى2026 في القاهرة والمحافظات، باعتبارها من أهم طقوس العيد بالنسبة للمسلمين خاصة في عيد الأضحى نظراً للذبح والأضحية بعد الصلاة، وهو يوم مميز في جميع أنحاء الجمهورية وعلى مستوى المحافظات كل عام في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر بجميع المحافظات | صفا

صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر

وبحسب الحسابات الفلكية، يوافق أول أيام عيد الأضحى 2026 يوم الأربعاء 27 مايو، على أن تبدأ صلاة العيد في أغلب المحافظات المصرية ما بين الساعة 6:07 صباحًا و6:42 صباحًا،

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

وبحسب ما نشرته دار الإفتاء، تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى من محافظة لأخرى وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

 القاهرة والجيزة: 6:21 صباحا
الإسكندرية: 6:23 صباحا
 بورسعيد: 6:14 صباحا
 السويس: 6:16 صباحا
 الإسماعيلية: 6:15 صباحا
 دمياط: 6:15 صباحا
 العريش: 6:08 صباحا
 شرم الشيخ: 6:13 صباحا
 الطور: 6:15 صباحًا
 سانت كاترين: 6:13 صباحا
 طابا: 6:07 صباحا
 دمنهور: 6:22 صباحا


 طنطا: 6:20 صباحا
 المنصورة: 6:18 صباحا
 الزقازيق: 6:19 صباحا
 بنها: 6:20 صباحًا
 شبين الكوم: 6:21 صباحا
 كفر الشيخ: 6:20 صباحا
 الفيوم: 6:24 صباحًا
 بني سويف: 6:23 صباحًا
 المنيا: 6:27 صباحًا
 أسيوط: 6:27 صباحا
 سوهاج: 6:26 صباحا
 قنا: 6:23 صباحا
 أسوان: 6:26 صباحا
 أبو سمبل: 6:35 صباحا
 الغردقة: 6:17 صباحا
 مرسى مطروح: 6:34 صباحا
 الخارجة: 6:34 صباحا
 نويبع: 6:10 صباحا
 حلايب: 6:15 صباحا
 شلاتين: 6:18 صباحا
 السلوم: 6:42 صباحا

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

* الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة وتهيئتها على أكمل صورة.
* تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.
* تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.
* عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.
* ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.
* الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.
* منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.
* فتح مخارج واضحة للطوارئ.
* توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.
* ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

تحديث رسمي.. موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في جميع المحافظات والمدن بالتوقيت المحلي - موقع مرجعي

تجهيز الساحات لصلاة عيد الأضحى


تعمل مديريات الأوقاف على تجهيز الساحات من خلال تكثيف أعمال النظافة وتخصيص خطباء وأئمة لصلاة العيد، إلى جانب تنظيم دخول المصلين لتجنب التكدس، وتوفير أجواء مناسبة للعائلات والأطفال.

كما ينصح بالذهاب مبكرًا إلى أماكن الصلاة، وإحضار سجادة خاصة عند أداء الصلاة في الساحات المفتوحة، والالتزام بالتعليمات التنظيمية، مع متابعة حالة الطقس قبل الخروج لضمان أداء الصلاة بسهولة ويسر.

أين تصلي العيد؟ دليلك لأبرز مساجد وساحات صلاة عيد الاضحى 2026 في مصر - عرب ميرور

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى للموظفين

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

من المقرر أن يصدر وزير العمل، قرارًا بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك مساواةً بالإجازة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي.

موعد صلاة عيد الاضحى موعد عيد الاضحى عيد الاضحى 2026 موعد صلاة العيد صلاة العيد في القاهرة و المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

معاشات يونيو

بشرى من التأمينات .. بدء صرف معاشات يونيو خلال أيام

النادي الأهلي

حقل تجارب.. رد فعل صادم من فرج عامر بعد ضياع لقب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

التغير المناخي

أزمة خفية تضرب شرايين الأرض.. أنهار العالم تختنق بفعل تراجع الأكسجين| ما القصة؟

الزمالك وبيراميدز والأهلي

قبل ساعات من الحسم.. سيناريوهات فوز الزمالك وبيراميدز والأهلي بالدوري

ارسنال

في انتظار هدية بورنموث.. ماذا يحتاج أرسنال للفوز بالدوري الانجليزي؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد