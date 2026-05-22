«الحد الأقصى 150 جرام».. تحذير مهم من الإفراط في تناول اللحوم خلال الأعياد| فيديو

حذر الدكتور ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة، من الإفراط في تناول اللحوم خلال فترات الأعياد، مؤكدًا أن تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف ألفريد ميشيل، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منظمة الصحة العالمية حددت الكميات المناسبة من البروتين الحيواني يوميًا، والتي تتراوح بين 60 إلى 150 جرامًا كحد أقصى للفرد.

وأوضح ألفريد ميشيل، أن تجاوز هذه الكميات قد يتسبب في أزمات صحية لبعض الفئات، خاصة مرضى السكر، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والنقرس، وأمراض الكبد والكلى والمرارة والقولون.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول اللحوم يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة مثل التخمة، والانتفاخ، والحموضة، وارتجاع المريء، والإمساك، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالخمول والكسل نتيجة بطء عملية الهضم.

وأكد ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة أن الاعتدال في تناول اللحوم هو الحل الأفضل للاستمتاع بوجبات العيد دون التعرض لمضاعفات صحية، مشددًا على أهمية تناول السلطات والخضروات إلى جانب اللحوم لتسهيل عملية الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء.