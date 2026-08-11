رئيس جامعة الأزهر يناقش ملفات التعليم والتطوير مع عمداء الكليات العربية والشرعية

التقى الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، عمداء الكليات العربية والشرعية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بسير العملية التعليمية والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

رئيس جامعة الأزهر يجتمع مع عمداء الكليات العربية والشرعية

وتناول اللقاء متابعة خطط التطوير الأكاديمي والإداري بالكليات، إلى جانب الوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتأكيد استقبال الطلاب الجدد وعقد محاضرات تعريفية بالكليات وأقسامها ومجالات سوق العمل لخريجيها، مع التوصية بتهيئة الأجواء الملائمة لبدء دراستهم.

وناقش اللقاء الاستعدادات المرتبطة بأعمال التنسيق ونتائج القبول، والتنسيق بين قطاعات الجامعة والكليات؛ لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات، مع تأكيد أهمية المتابعة المستمرة للعملية التعليمية لجميع الفرق الدراسية، والتعامل الفعال مع أي تحديات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، والسرعة في التعامل مع أي شكاوى طلابية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية مواصلة جهود التطوير والتحديث في الكليات العربية والشرعية، بما يحافظ على أصالة العلوم العربية والشرعية التي تمثل ركنًا أصيلًا في رسالة جامعة الأزهر، مع مواكبة المستجدات التعليمية والإفادة من التطورات الحديثة في أساليب التعليم والتعلم، بما يسهم في تخريج طلاب وطالبات يمتلكون المعرفة والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل وخدمة مجتمعهم ووطنهم.

يأتي اللقاء في إطار مستهل فترة رئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق، لجامعة الأزهر؛ بما يعكس حرصه على مواصلة التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.