ملتقى الأزهر يناقش مخاطر المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع اليوم

يواصل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة فعالياته الأسبوعية اليوم الثلاثاء من رحاب الجامع الأزهر الشريف، من خلال بث إذاعة القرآن الكريم، لمناقشة قضية جديدة تتعلق بمخاطر المخدرات وانعكاساتها على حياة الفرد واستقرار المجتمع، وذلك تحت عنوان «المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع.. رؤية إسلامية».

وتقام فعاليات الملتقى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ويستضيف ملتقى هذا الأسبوع الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، لطرح الرؤية الإسلامية تجاه قضية المخدرات، وبيان خطورتها على الفرد والأسرة والمجتمع، إلى جانب مناقشة آثارها السلبية وانعكاساتها على استقرار المجتمع.

ويتولى إدارة الحوار خلال اللقاء الإعلامي كمال نصر الدين، من إذاعة القرآن الكريم، كما يتضمن برنامج الملتقى تلاوة لآيات من الذكر الحكيم يقدمها فضيلة الشيخ نصر أبو الجلاجل، إلى جانب فاصل من الابتهالات والأدعية النبوية بصوت فضيلة الشيخ محمد أكمل هارون.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أهمية ملتقى «الأزهر للقضايا المعاصرة»، باعتباره أحد الأنشطة التي يحرص الرواق الأزهري على استمرارها، مشيرًا إلى أن اختيار موضوعات اللقاءات يتم في ضوء القضايا والمستجدات التي تشغل الرأي العام، وما يطرأ من متغيرات تمس المجتمع والوطن والأمتين العربية والإسلامية.

القضايا التي تهم المواطنين داخل مصر وخارجها

وأوضح أن موضوعات الملتقى لا تقتصر على مناقشة الشبهات التي تثار حول ثوابت الشريعة الإسلامية والرد عليها، وإنما تمتد إلى مختلف القضايا التي تهم المواطنين داخل مصر وخارجها، بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع وتحديات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن اختيار ضيوف الملتقى والمحاضرين يتم بعناية وفق طبيعة كل قضية تتم مناقشتها، مع الاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة، سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء وكبار العلماء، أو من أساتذة جامعة الأزهر والخبراء من خارجها، بما يضمن تناول الموضوع من جوانبه المتعددة.

ويُعقد ملتقى «الأزهر للقضايا المعاصرة» بصورة أسبوعية يوم الثلاثاء في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف.

وكان الملتقى يحمل في السابق اسم «شبهات وردود»، قبل أن تتم إعادة تسميته إلى «ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة»، وذلك بعد النجاح الذي حققه خلال شهر رمضان، عندما كان يعقد بصورة يومية عقب صلاة التراويح.

ويستهدف الملتقى من خلال حلقاته المتنوعة مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين وتشغل اهتمام المجتمع، إلى جانب تناول الملفات ذات الصلة بالوطن والعالمين العربي والإسلامي، وطرح الرؤية الشرعية والفكرية تجاهها من خلال المتخصصين والعلماء.