بإطلالة أنيقة.. «درة» تخطف الأنظار بفستان مجسم في أحدث ظهور على إنستجرام|صور

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة درة

خطفت درة أنظار متابعيها على السوشيال ميديا في أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت درة حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.