صحة بني سويف: استعدادات مكثفة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة أكتوبر المقبل

عُقد اجتماع موسع لفرق الطب الوقائي ببني سويف، من الأطباء والمراقبين بالإدارات الصحية والمديرية، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتورة امنيه حسن مدير الطب الوقائى لمناقشة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بالحملة وضمان تحقيق المستهدف منها.

وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والمقرر انطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على جميع الإدارات الصحية، بضرورة عقد اجتماعات مماثلة بكافة الوحدات الصحية ومكاتب الصحة التابعة لها، لشرح آليات تنفيذ الحملة، وكيفية حساب الفئات المستهدفة بالتطعيم، إلى جانب تحديث الخرائط الصحية وحصر المستهدفين بدقة.

كما تم التشديد على سرعة الانتهاء من إعداد الخطط التنفيذية للحملة ومراجعتها من قبل فرق الإدارات الصحية والمديرية، بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق أعلى معدلات التغطية بالتطعيم.

وتناول الاجتماع عرض الجوانب الفنية والتنظيمية للحملة، حيث قامت الدكتورة داليا نبيل والأستاذ محمد كمال، من البرنامج الموسع للتطعيمات، بشرح التعليمات والإجراءات الخاصة بالتنفيذ، والرد على استفسارات المشاركين، بما يسهم في رفع جاهزية الفرق الصحية قبل انطلاق الحملة.