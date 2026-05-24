شاهد| هيونداي فينيو 2026 الكروس أوفر

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي فينيو موديل 2026، وتنتمي فينيو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا K4 LXS الجديدة، وشيفروليه تراكس، ونيسان كيكس، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات هيونداي فينيو موديل 2026

زودت سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط صندوقية واضحة تمنح السيارة طابع سيارات الدفع الرباعي الحقيقية، وبها عجلات من الألمنيوم مقاس 17 بوصة، وبها واجهة أمامية بشبكة تهوية عريضة ومميزة لهوية هيونداي الحديثة، وبها مصابيح أمامية ذكية تمنح الواجهة حضور عصري لافت، وبها فتحة سقف كهربائية تضفي لمسة من الأناقة والتهوية، وبها لمسات بلاستيكية واقية حول أقواس العجلات وأسفل الصدادات لتوفر الحماية اللازمة للهيكل عند مواجهة الحصى المتطاير أثناء السير على الطرقات السريعة والمفتوحة.

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 بها، مفاتيح وأزرار بدقة عالية تشبه تلك المستخدمة في سيارات كونا، وبها عجلة قيادة ومقبض ناقل حركة مكسوين بالجلد الصناعي، وبها مقاعد أمامية مريحة ومدفأة توفر مساحة رأس وأرجل جيدة جداً، وبها شاشة معلومات وترفيه صغيرة الحجم وتدعم نظام أندرويد أوتو الذكي، وبها نظام صوتي قياسي يتكون من 6 سماعات صوتية .

محرك هيونداي فينيو موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 121 حصان، وبها عزم دوران 113 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية .

سعر هيونداي فينيو موديل 2026

تباع سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 92 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

بدأت شركة هيونداي موتور رحلتها عام 1967 في كوريا الجنوبية على يد مؤسسها "تشونج جو يونج"، ومنذ إطلاقها لأول سيارة كورية محلية الصنع "بوني" عام 1975، توسعت الشركة لتصبح اليوم واحدة من أكبر وأهم مصنعي السيارات في العالم.