قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أسعار الطماطم انخفضت لـ 7 جنيهات للكيلو؟.. متحدث الزراعة يجيب
استنفار أمني بمحيط البيت الأبيض .. تكرار محاولات الاغتيال يعيد شبح استهداف ترامب
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بـ عيد الأضحى المبارك
أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل حسام عبد المجيد
ظاهرة لافتة في الطور .. انحسار المياه يكشف الشعاب المرجانية وكائنات بحرية بشاطئ الجبيل
«واحد من الناس» يقدم حلقة خاصة من مسجد السيدة نفيسة... غدا
قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى
قداسة البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون: تركا إرثًا لا يُنسى
مدبولي يبحث خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين
الطماطم بـ 7 جنيهات.. الزراعة تكشف الحقيقة بعد أن وصلت لـ 70 جنيهًا
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى العائدين إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف؟

إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف
إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف
إبراهيم القادري

ترتفع حرارة محرك السيارات خلال فصل الصيف، وبالتالي يجب وقاية المحرك من ارتفاع الحرارة من خلال العديد من الإرشادات منها، فحص مستوى سائل التبريد وجودة زيت المحرك بانتظام، ويجب التأكد من خلو دورة التبريد من أي تسريب، وأبتعد عن القيادة العنيفة في أوقات الذروة واركن سيارتك في الظل.

إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف 

- إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف :

فحص سائل التبريد

تأكد دائماً من أن مستوى سائل الرديتر في المعدل الطبيعي، واستخدم الخليط الموصى به من قبل الشركة المصنعة لسيارتك.

فحص الخراطيم والرديتر

إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف 

تأكد من عدم وجود أي تشققات في الخراطيم أو تسريب في الرديتر، وذلك لان أي تسريب للسوائل يؤدي إلى نقص الضغط وارتفاع الحرارة بسرعة.

عمل مروحة التبريد

افحص كفاءة عمل مروحة المحرك بانتظام، وذلك لأنها تلعب دوراً رئيسياً في تبريد المحرك عند التوقف والازدحامات المرورية.

تغيير زيت المحرك

إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف 

يفقد الزيت لزوجته وكفاءته بشكل أسرع في درجات الحرارة المرتفعة، مما يزيد من احتكاك الأجزاء الداخلية والضغط على المحرك.

القيادة الهادئة

تجنب التسارع المفاجئ والضغط المستمر على دواسة الوقود، وخصوصاً عند صعود المرتفعات في الأجواء الحارة.

استخدام العواكس

استخدم الستائر العاكسة على الزجاج الأمامي لحماية لوحة القيادة والمقصورة من حرارة الشمس المباشرة أثناء الركن.

إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف 

التهوية قبل التشغيل

عند ركن السيارة في الشمس، قم بفتح النوافذ وتشغيل مروحة السيارة قليلاً قبل تشغيل التكيف لطرد الهواء الساخن المحبوس.

مراقبة المؤشر

راقب دائماً مؤشر حرارة المحرك في لوحة القيادة أثناء القيادة.

إيقاف التكيف

إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف 

إذا لاحظت ارتفاع غير طبيعي في المؤشر، أطفئ تكيف الهواء فوراً لتخفيف الحمل عن المحرك.

التوقف الآمن

في حال وصول الحرارة إلى مستويات خطيرة، توقف فوراً في مكان آمن، وضع السيارة في وضع P أو N مع إبقاء المحرك مشغلاً .

إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف 

وافتح غطاء المحرك للسماح بخروج الحرارة، ولا تفتح غطاء الرديتر أبداً إلا بعد أن يبرد المحرك تماماً لتجنب اندفاع الماء المغلي نتيجة الضغط العالي.

حرارة محرك السيارات مستوى سائل التبريد وقاية المحرك محرك السيارات فصل الصيف مروحة المحرك مراقبة المؤشر الظل دورة التبريد الشركة المصنعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

سعر الدولار

قبل العمل بسعر الفائدة اليوم.. تفاصيل أقل سعر دولار في الجهاز المصرفي

عروس تزور جدتها بالمستشفى لعدم قدرتها علي حضور حفل زفافها..شاهد

بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الأضحى

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بعيد الأضحى

بالصور

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد