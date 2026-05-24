ترتفع حرارة محرك السيارات خلال فصل الصيف، وبالتالي يجب وقاية المحرك من ارتفاع الحرارة من خلال العديد من الإرشادات منها، فحص مستوى سائل التبريد وجودة زيت المحرك بانتظام، ويجب التأكد من خلو دورة التبريد من أي تسريب، وأبتعد عن القيادة العنيفة في أوقات الذروة واركن سيارتك في الظل.

إرشادات للوقاية من ارتفاع حرارة محرك سيارتك في الصيف

فحص سائل التبريد

تأكد دائماً من أن مستوى سائل الرديتر في المعدل الطبيعي، واستخدم الخليط الموصى به من قبل الشركة المصنعة لسيارتك.

فحص الخراطيم والرديتر

تأكد من عدم وجود أي تشققات في الخراطيم أو تسريب في الرديتر، وذلك لان أي تسريب للسوائل يؤدي إلى نقص الضغط وارتفاع الحرارة بسرعة.

عمل مروحة التبريد

افحص كفاءة عمل مروحة المحرك بانتظام، وذلك لأنها تلعب دوراً رئيسياً في تبريد المحرك عند التوقف والازدحامات المرورية.

تغيير زيت المحرك

يفقد الزيت لزوجته وكفاءته بشكل أسرع في درجات الحرارة المرتفعة، مما يزيد من احتكاك الأجزاء الداخلية والضغط على المحرك.

القيادة الهادئة

تجنب التسارع المفاجئ والضغط المستمر على دواسة الوقود، وخصوصاً عند صعود المرتفعات في الأجواء الحارة.

استخدام العواكس

استخدم الستائر العاكسة على الزجاج الأمامي لحماية لوحة القيادة والمقصورة من حرارة الشمس المباشرة أثناء الركن.

التهوية قبل التشغيل

عند ركن السيارة في الشمس، قم بفتح النوافذ وتشغيل مروحة السيارة قليلاً قبل تشغيل التكيف لطرد الهواء الساخن المحبوس.

مراقبة المؤشر

راقب دائماً مؤشر حرارة المحرك في لوحة القيادة أثناء القيادة.

إيقاف التكيف

إذا لاحظت ارتفاع غير طبيعي في المؤشر، أطفئ تكيف الهواء فوراً لتخفيف الحمل عن المحرك.

التوقف الآمن

في حال وصول الحرارة إلى مستويات خطيرة، توقف فوراً في مكان آمن، وضع السيارة في وضع P أو N مع إبقاء المحرك مشغلاً .

وافتح غطاء المحرك للسماح بخروج الحرارة، ولا تفتح غطاء الرديتر أبداً إلا بعد أن يبرد المحرك تماماً لتجنب اندفاع الماء المغلي نتيجة الضغط العالي.