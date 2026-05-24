سعر جي إم سي فيجاس 2026 في السعودية

كشفت شركة جي إم سي عن طرازها الجديد جي ام سي فيجاس موديل 2026، وتنتمي فيجاس لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وبها نظام تعليق متطور يضمن استقرار السيارة وثباتها التام تحت الأوزان الثقيلة .

جي ام سي فيجاس موديل 2026

أبعاد جي إم سي فيجاس موديل 2026

تتوافر سيارة جي ام سي فيجاس موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 5335 مم، وعرض 1882 مم، وارتفاع 1834 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3150 مم .

جي ام سي فيجاس موديل 2026

محرك جي ام سي فيجاس موديل 2026

تحصل سيارة جي ام سي فيجاس موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 167 حصان، وبها عزم دوران 410 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 73 لتر .

جي ام سي فيجاس موديل 2026

تستمد سيارة جي ام سي فيجاس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 218 حصان، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 73 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جي ام سي فيجاس موديل 2026

زودت سيارة جي ام سي فيجاس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل متين مصنوع بنسبة 68% من الفولاذ عالي القوة لحماية المقصورة، وبها طبقة حماية قياسية مقاومة للخدوش والصدمات، وبها خطافات تثبيت داخلية وخارجية لربط البضائع والحمولات بإحكام، وبها درع حماية للزجاج الخلفي من الصدمات، مع إضاءة علوية مدمجة للحوض لتسهيل التحميل الليلي.

بالاضافة إلي ان سيارة جي ام سي فيجاس موديل 2026 بها، نظام عزل صوتي محسن للمحرك والمساحة الرحبة للركاب في الصف الخلفي، وبها مقاعد قماشية عملية ومتينة، وبها شاشة راديو رقمية مع بلوتوث وسماعتين، وبها شاشة مركزية كبيرة، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مرايات جانبية بضبط كهربائي، وبها حساسات للركن، وبها مساعدات الركن والرؤية .

جي ام سي فيجاس موديل 2026

يوجد بـ جي ام سي فيجاس موديل 2026 أيضا، مساعدات الركن والرؤية مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، وبها نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح (EBD)، ونظام التحكم في قوى الجر لمنع الانزلاق، وبها نظام الثبات الإلكتروني (ESP) ، وبها مساعد صعود المرتفعات ونظام فلتر تنقية الهواء الذكي للمقصورة PM2.5، ووسائد هوائية أمامية قياسية لحماية السائق والراكب .

أسعار جي ام سي فيجاس موديل 2026

جي ام سي فيجاس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جي ام سي فيجاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 72 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جي ام سي فيجاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 80 ألف ريال سعودي .