قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الاتفاق الأمريكي الإيراني يجب أن يراعي شواغل جميع الأطراف
غرفة المنشآت الفندقية: إشغال سياحي يقترب من 100% مع عيد الأضحى
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى
غدا يوم التروية.. الحجاج يؤدون 4 أعمال.. سر تسمية 8 ذي الحجة بذلك.. وحكم تركه والذهاب إلى عرفة مباشرة
بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب
الدقهلية: 1272 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج
محافظ القاهرة يشدد على توفير البوتاجاز والمواد البترولية بكميات كافية خلال العيد
نائب رئيس حزب الاتحاد: مشاركة الرئيس السيسي في الاتصال الدولي تؤكد ثقل مصر الإقليمي
الأهلي يواجه داكار السنغالي في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة السلة
محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية السلع المعروضة
نائب الشيوخ: تطوير السياحة يحتاج تسويقا عالميا واستثمارا في الهوية المصرية
تعرف على استعدادات الحكومة لعيد الأضحى وتوفير السلع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر.. مواصفات وصور

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك 2026
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو تاليانت، وهيونداي اكسنت RB، وشيرى اريزو 5، وبروتون ساجا، ونيسان صنى .

نيسان صنى موديل 2026

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2026

تبدأ أسعار نيسان صنى موديل 2026 في سوق السيارات المصري من 645 ألف جنيه، وتصل إلي 810 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2026

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا موديل 2026

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تصل إلي 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تصل إلي 43 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وقوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تتوافر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر يبدأ من 729 ألف جنيه، ويصل إلي 839 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

عزم دوران سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وقوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 815 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة نيسان صنى موديل 2026 صنى موديل 2026 بروتون ساجا موديل 2026 شيرى اريزو 5 موديل 2026 هيونداي اكسنت RB موديل 2026 رينو تاليانت موديل 2026 تاليانت موديل 2026 ساجا موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

ترشيحاتنا

ريهام سعيد

بيان من قناة النهار لدعم ريهام سعيد: لا توجد أي مخالفات في حلقة كلاب الشوارع

السفير رضا الطايفي

السفير رضا الطايفي يتفقد الأنشطة الثقافية والمجتمعية بمكتبات مصر بدمياط

برنامج واحد من الناس

الليلة.. نجوم دولة التلاوة والكاتب محمد المالحي ببرنامج واحد من الناس

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

تكثيف الحملات الرقابية على المجازر ومحلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم استعداداً لعيد الأضحى بالشرقية

لحوم
لحوم
لحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد