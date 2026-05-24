أرخص 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر.. مواصفات وصور

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو تاليانت، وهيونداي اكسنت RB، وشيرى اريزو 5، وبروتون ساجا، ونيسان صنى .

نيسان صنى موديل 2026

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تبدأ أسعار نيسان صنى موديل 2026 في سوق السيارات المصري من 645 ألف جنيه، وتصل إلي 810 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2026

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تصل إلي 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تصل إلي 43 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وقوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتوافر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر يبدأ من 729 ألف جنيه، ويصل إلي 839 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

عزم دوران سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وقوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 815 ألف جنيه .