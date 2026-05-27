تفويج قطار المشاعر لـ 290 ألف حاج من عرفات إلى مزدلفة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، اليوم الأربعاء تفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة ضمن الحركة الثالثة (حركة ج) من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة 12:30 صباحًا.

وأوضحت "سار" في بيان أن عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الثالثة بلغ 290 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر المقدسة في حركاته الثلاث المنتهية إلى أكثر من 604 آلاف راكب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ومن المقرر أن تنطلق الحركة الرابعة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة 1:00 صباحًا، والتي تستمر حتى الساعة 9:00 صباحًا، لنقل ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى.

يُذكر أن الخطوط الحديدية السعودية "سار" قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.