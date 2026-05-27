محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك | صور

أجرى المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بساحة مسجد ساحة أبو الحجاج، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الأربعاء.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، حيث تفقد أعمال فرش الساحة وتجهيزها، والتأكد من توافر كافة الاستعدادات اللازمة لخروج الصلاة بالشكل اللائق.

كما تابع محافظ الأقصر تجهيز أماكن مخصصة لصلاة الرجال وأخرى لصلاة السيدات، مع التأكيد على تنظيم دخول وخروج المصلين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في سهولة ويسر.

وأكد محافظ الأقصر على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتأمين ساحات الصلاة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.