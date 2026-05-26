رئيس التحرير
طه جبريل
رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية بالأقصر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

 أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر عن الانتهاء من وضع خطة متكاملة تشمل الإجراءات الوقائية والعلاجية والتأمين الطبي بجميع الإدارات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة.

وتضمنت الخطة تكثيف أعمال الترصد والمتابعة الميدانية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، مع رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والاستقبال والرعايات المركزة، إلى جانب متابعة انتظام عمل الفرق الطبية على مدار الساعة.

كما شملت الخطة دعم أعمال المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية وتقديم خدمات الكشف والعلاج للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأغذية والمنشآت الصحية ومحطات المياه، والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

على صعيد متصل، تواصل الفرق الطبية التابعة لإدارات البياضية والقرنة وأرمنت جهودها المكثفة لتقديم الخدمات الصحية والوقائية بمختلف القطاعات، حيث تعمل الفرق المختلفة على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية للمواطنين، مع تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية وانتظام العمل بها خلال فترة العيد، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة للمواطنين.

كما تشمل الجهود متابعة أعمال التطعيمات، المبادرات الرئاسية، خدمات تنظيم الأسرة، مراقبة الأغذية، مكافحة ناقلات الأمراض، والتوعية الصحية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات والمراكز الصحية التابعة للإدارات الصحية المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، استمرار انعقاد غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وجودة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

