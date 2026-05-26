محافظ الأقصر يجري جولة مسائية بالسوق السياحي

قام المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بالسوق السياحي بمدينة الأقصر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين .

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر عدداً من المحال التجارية والمنشآت بالمنطقة، وحرص المواطنين والسياح على ألتقاط الصور التذكارية معه، كما حرص على لقاء المواطنين والأهالي والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، حيث وجه الأهالى والعاملين بالسوق الشكر لمحافظ الأقصر على عمل مصدات بالهوية البصرية للمحافظة ، لمنع دخول الدراجات البخارية للسوق .

كما أدى محافظ الأقصر صلاة العشاء بمسجد محسب بالسوق السياحي ، وأكد محافظ الأقصر، خلال جولته، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للتعرف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للسوق السياحي باعتباره أحد المقاصد المهمة التي يقصدها السائحون وزائرو المحافظة.

كما شدد محافظ الأقصر على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتيسير حركة المواطنين داخل السوق، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للجميع.