توزيع أكثر من 1250 وجبة غذائية على الأسر المستحقة في الوادي الجديد

نظّمت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد، مبادرة إطعام" يوم عرفة" لصالح الأسر الأولى بالرعاية وذلك بتوزيع أكثر من 1250 وجبة غذائية على الأسر المستحقة وسط مشاركة مجتمعية فعّالة وتنسيق كامل بين الجهات المشاركة؛ بهدف إدخال البهجة على المواطنين والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، إن مبادرة الإطعام جاءت تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المتنزهات العامة وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مع توفير كافة الخدمات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للأسر والأطفال.