صدام كأس القارات.. فارق شاسع في القيمة السوقية بين الأهلي السعودي وصن داونز

يخوض الأهلي السعودي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مواجهة مرتقبة ضمن منافسات كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال 2026»، وسط فارق كبير في القيمة السوقية بين الفريقين.

فارق شاسع في القيمة السوقية بين الأهلي السعودي وصن داونز

وتبلغ القيمة السوقية للأهلي السعودي نحو 193.9 مليون يورو، مقابل 40 مليون يورو لماميلودي صن داونز، بواقع فارق يقترب من 4.6 أضعاف لصالح الفريق السعودي.

ولا تقتصر أهمية المواجهة على المنافسة داخل الملعب، إذ ينتظر الفائز جائزة مالية قدرها مليونا دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على الميداليات الفضية إلى جانب مليون دولار.

كما تمنح المواجهة الفائز فرصة مواصلة مشواره في البطولة، بعدما يتأهل إلى الدور التالي لملاقاة بطل الأميركيتين في كأس التحدي، في خطوة جديدة على طريق المنافسة على لقب إنتركونتيننتال 2026.