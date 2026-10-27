هاري كين يفوز بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف في عام 2026

توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا، بجائزة «جيرد مولر» لأفضل هداف لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية «بالون دور»، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، تقديرًا للموسم الاستثنائي الذي قدمه على مستوى تسجيل الأهداف وصناعة اللعب.

وقدم كين أرقامًا لافتة خلال موسم 2025-2026، بعدما سجل 73 هدفًا وصنع 8 أهداف خلال 65 مباراة مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، ليؤكد مكانته بين أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية.

ولم تقتصر إنجازات النجم الإنجليزي على الأرقام الفردية، إذ ساهم في قيادة بايرن ميونخ للتتويج بثلاثة ألقاب، هي الدوري الألماني «البوندسليجا»، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ليجمع بين التألق التهديفي والنجاح الجماعي.

وسجل كين 61 هدفًا خلال 51 مباراة رسمية بقميص بايرن ميونخ في مختلف المسابقات، بينما أحرز 12 هدفًا مع منتخب إنجلترا، ليصل إجمالي أهدافه إلى 73 هدفًا خلال الموسم.

ويُعد الفوز بجائزة جيرد مولر إضافة جديدة إلى سجل المهاجم الإنجليزي، الذي توج أيضًا بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، ليحصد تكريمًا مزدوجًا خلال الحفل، بعد موسم عزز فيه حضوره بين أبرز نجوم اللعبة.