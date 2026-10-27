العمل الأهلي الفلسطيني: الملف الأمني يتصدر أولويات الناخب الإسرائيلي

أكدت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، أن المواطن الإسرائيلي يمنح الأولوية المطلقة للشعور بالأمن الخارجي وتحصين المجتمع ضد التهديدات الإقليمية مقارنة بالقضايا الاقتصادية والمعيشية.

وأوضحت النتشة، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو يوظف حالة الخوف المستمرة بنجاح، مستخدماً سياسة القبضة الحديدية والحروب الخارجية لإقناع الناخبين بأنه القادر الوحيد على فرض سيطرة إسرائيل وحماية أمنها في المنطقة.

وأضافت أن رهان المجتمع الإسرائيلي على القوة العسكرية يعتبرونه ثمناً لا بد منه لخلاص الدولة، مما يرجح أن تلعب هذه الاعتبارات الأمنية الكلمة العليا في تحديد نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة.