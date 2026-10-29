قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
15 ألف جنيه شهريا.. تفاصيل زيادات أجور المعلمين وموعد التطبيق
ترتيب الدوري المصري حاليا.. بيراميدز يتصدر والأهلي يطارد والزمالك يترقب
القبض على المتهمين باستغلال 15 طفلاً فى أعمال التسوّل بالقاهرة
السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية
صدى البلد يكرم أبطال الأولمبياد الخاص المصري بعد التألق في ألعاب القاهرة 2026
وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادة ليبيا وسلامة أراضي البلدين
القائمة العربية الموحدة تنفي تلقي تمويل أجنبي وتتهم نتنياهو بالتحريض
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش كتكوت ولا وزة.. شوبير يحذر الأهلي من الاستهانة بمنافسيه في الكونفدرالية

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي مطالب بالمنافسة على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على أن الفريق لا يمكنه الاستهانة بأي منافس، مهما كانت قوة الأندية المشاركة أو الأسماء المتداولة بشأنها.

الاهلي 

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الأهلي عندما يشارك في أي بطولة يكون هدفه المنافسة على اللقب، موضحًا أن خوض منافسات الكونفدرالية يفرض على الفريق التعامل بجدية مع جميع المباريات، في ظل وجود أندية قوية تسعى بدورها إلى تحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف: «الأهلي في الكونفدرالية مفيش هزار، خلاص اتكتبت عليك، طالما الأهلي دخل بطولة يبقى هيلعب على لقب البطل»، مؤكدًا أن الفريق مطالب بالقتال من أجل التتويج بالبطولة، وعدم التعامل مع المنافسين باعتبارهم فرقًا سهلة.

وتطرق شوبير إلى الحديث عن الأندية الكينية، في إشارة إلى التقليل من قدراتها قبل المنافسات، قائلًا: «الناس كانت بتتكلم على البط الكيني ولا الوز الكيني ولا الكتاكيت الكينية، لا فيه كتكوت ولا وزة، مفيش فريق صغير من أي دولة»، في تحذير واضح من الاستهانة بالمنافسين في البطولات الإفريقية.

وأشار إلى أن الأهلي والرجاء المغربي يعدان الأقرب للتأهل من المجموعة، لكنه حذر في الوقت نفسه من مفاجآت فريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، مؤكدًا أن حسابات التأهل لا يمكن حسمها مبكرًا، وأن نتائج المباريات قد تحمل الكثير من المفاجآت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة أمام مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل قناة أون سبورت أحداث المباراة، في ظل سعي الأهلي لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، واستعادة الانتصارات وتقديم أداء قوي يعزز طموحاته في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الأهلي في مواصلة العمل على تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الاستحقاقات المحلية والإفريقية، وسط مطالب بضرورة التعامل بجدية مع جميع المنافسين، وعدم الاستهانة بأي فريق في طريق المنافسة على البطولات.

الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

ترشيحاتنا

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية تؤكد قوة مصر اقتصادياً وسياسياً

الرئيس السيسي وبوتين

برلماني: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز التواصل بين روسيا والدول الإفريقية

النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ

برلماني: التنسيق بين مصر وروسيا يدعم المصالح المشتركة ومواجهة التحديات

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد