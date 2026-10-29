مفيش كتكوت ولا وزة.. شوبير يحذر الأهلي من الاستهانة بمنافسيه في الكونفدرالية

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي مطالب بالمنافسة على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على أن الفريق لا يمكنه الاستهانة بأي منافس، مهما كانت قوة الأندية المشاركة أو الأسماء المتداولة بشأنها.

الاهلي

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الأهلي عندما يشارك في أي بطولة يكون هدفه المنافسة على اللقب، موضحًا أن خوض منافسات الكونفدرالية يفرض على الفريق التعامل بجدية مع جميع المباريات، في ظل وجود أندية قوية تسعى بدورها إلى تحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف: «الأهلي في الكونفدرالية مفيش هزار، خلاص اتكتبت عليك، طالما الأهلي دخل بطولة يبقى هيلعب على لقب البطل»، مؤكدًا أن الفريق مطالب بالقتال من أجل التتويج بالبطولة، وعدم التعامل مع المنافسين باعتبارهم فرقًا سهلة.

وتطرق شوبير إلى الحديث عن الأندية الكينية، في إشارة إلى التقليل من قدراتها قبل المنافسات، قائلًا: «الناس كانت بتتكلم على البط الكيني ولا الوز الكيني ولا الكتاكيت الكينية، لا فيه كتكوت ولا وزة، مفيش فريق صغير من أي دولة»، في تحذير واضح من الاستهانة بالمنافسين في البطولات الإفريقية.

وأشار إلى أن الأهلي والرجاء المغربي يعدان الأقرب للتأهل من المجموعة، لكنه حذر في الوقت نفسه من مفاجآت فريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، مؤكدًا أن حسابات التأهل لا يمكن حسمها مبكرًا، وأن نتائج المباريات قد تحمل الكثير من المفاجآت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة أمام مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل قناة أون سبورت أحداث المباراة، في ظل سعي الأهلي لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، واستعادة الانتصارات وتقديم أداء قوي يعزز طموحاته في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الأهلي في مواصلة العمل على تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الاستحقاقات المحلية والإفريقية، وسط مطالب بضرورة التعامل بجدية مع جميع المنافسين، وعدم الاستهانة بأي فريق في طريق المنافسة على البطولات.