برلماني: كلمة الرئيس السيسي بموسكو تجسد دور مصر القيادي في الدفاع عن قضايا أفريقيا

أشاد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بالكلمة الشاملة التي ألقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة موسكو، مشيراً إلى أنها تعبر بوضوح عن الدور التاريخي والريادي لمصر باعتبارها المدافع الأول عن قضايا أفريقيا والمُعبر عن تطلعات شعوبها في التنمية والاستقرار أمام المحافل الدولية.

وقال "البنا" في تصريحات صحفية اليوم، إن المحاور الخمسة التي طرحها الرئيس السيسي للنهوض بالقارة -وفي مقدمتها تطوير الممرات الاستراتيجية، وزيادة التجارة البينية، وتعزيز الربط الكهربائي والأمن الغذائي والتكنولوجي- ترسم خريطة عمل حقيقية لنقل الدول الأفريقية من التصدير المواد الخام إلى مرحلة التصنيع والانتاج وتوطين التكنولوجيا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروعات الاستراتيجية التي تجمع مصر وروسيا، مثل مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل النموذج العلمي الناجح للشراكات المتكافئة، وتوفر قاعدة صناعية ولوجستية كبرى تخدم الاقتصاد المصري وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون التنموي مع مختلف الدول الأفريقية.

وأضاف النائب مصطفى البنا، أن رسائل الرئيس السيسي بشأن حماية الأمن المائي لمصر، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، إلى جانب التأكيد على حماية سيادة دول القرن الأفريقي ووحدة واستقرار السودان الشقيق، تؤكد ثوابت السياسة المصرية في التعامل بحسم وحكمة لحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأكد، أن مطالبات الرئيس بتمثيل عادل لأفريقيا في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية تعكس حرص مصر الدائم على تحقيق العدالة الدولية، مشدداً على أن نتائج القمة وخطة العمل المعتمدة للفترة القادمة ستسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر أماناً وازدهاراً لشعوب القارة.