قرار الفيدرالي يضع الدولار والجنيه أمام 3 احتمالات.. إلى أين تتجه السوق؟

يفتح قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة الباب أمام 3 سيناريوهات محتملة لحركة الدولار وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، في وقت تترقب فيه الأسواق اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، وانعكاساتها على سعر صرف الجنيه وتكلفة الاقتراض الخارجي.

وتأتي أهمية قرار الفيدرالي الأمريكي بالنسبة للاقتصاد المصري من ارتباط الأسواق الناشئة بتحركات رؤوس الأموال العالمية، خاصة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة، التي تتأثر بالفارق بين العوائد ومستويات المخاطر وتوقعات أسعار الصرف.

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، عقب اجتماعه الذي اختتم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ويضع القرار المستثمرين أمام تساؤلات بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي الأمريكي، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، دون التسبب في تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي.

ولا يقتصر تأثير تثبيت الفائدة على مستوى تكلفة الاقتراض بالدولار، بل يمتد إلى حركة الاستثمارات بين الأسواق المتقدمة والناشئة، إذ يراقب المستثمرون العائد المتوقع من أدوات الدين مقارنة بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في كل سوق.

وبالنسبة إلى مصر، تتزايد أهمية هذه التحركات مع ارتباط جزء من تدفقات النقد الأجنبي باستثمارات المحافظ المالية، التي يمكن أن تتغير وجهتها سريعًا وفقًا لتوقعات الفائدة العالمية، وتطورات سعر الصرف، ومستويات المخاطر الاقتصادية.

الأموال الساخنة تحت ضغط قرارات الفيدرالي

تمثل الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة أحد المسارات التي تنتقل عبرها تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية إلى السوق المصرية، إذ يقارن المستثمرون بين العائد الذي توفره الأدوات المصرية والعائد على الأصول الدولارية، مع احتساب مخاطر العملة والاقتصاد.

ويعني ذلك أن أي اتجاه مستقبلي نحو تخفيف السياسة النقدية الأمريكية قد يدعم شهية المستثمرين تجاه الأسواق ذات العوائد المرتفعة، لكنه لا يضمن تدفق الأموال إلى مصر بصورة تلقائية.

وفي المقابل، قد يؤدي استمرار التشدد النقدي الأمريكي إلى تعزيز جاذبية الأصول الدولارية، بما يزيد المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويجعل استقرار التدفقات إلى الأسواق الناشئة مرتبطًا بعوامل تتجاوز فارق أسعار الفائدة.

الدولار والجنيه المصري.. ما السيناريوهات المحتملة؟

يتوقف تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الدولار والجنيه المصري على اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطورات الأسواق العالمية ومصادر النقد الأجنبي داخل مصر، ويمكن تحديد 3 سيناريوهات رئيسية:

1. استمرار تثبيت الفائدة الأمريكية

إذا استمر الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة مع الإبقاء على خطاب متشدد تجاه التضخم، فقد يحافظ الدولار على جاذبيته أمام المستثمرين، خاصة إذا ظلت العوائد على الأصول الأمريكية مرتفعة مقارنة بالبدائل المتاحة.

وفي هذه الحالة، قد تواجه الأسواق الناشئة منافسة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما يتوقف تأثير ذلك على مصر على قدرة أدوات الدين المحلية على تقديم عائد مناسب للمستثمرين مقارنة بالمخاطر.

2. التمهيد لخفض أسعار الفائدة

أما إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا مستدامًا في الضغوط التضخمية، وبدأ الفيدرالي في إرسال إشارات إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية، فقد تتجه بعض الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى.

وقد يوفر هذا السيناريو فرصة لتحسين تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، لكنه يظل مشروطًا بتقييم المستثمرين لمخاطر سعر الصرف والتضخم والأوضاع الاقتصادية، ولا يعني بالضرورة تراجع الدولار أمام الجنيه.

3. العودة إلى رفع الفائدة

يتمثل السيناريو الثالث في استئناف الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية أو تجددت بقوة، وهو ما قد يدعم الدولار ويرفع جاذبية الأصول الأمريكية.

وقد يؤدي هذا المسار إلى زيادة الضغوط على تدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل إلى الأسواق الناشئة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق العالمية، مع اختلاف حجم التأثير على مصر وفقًا لتطورات السوق المحلية ومصادر النقد الأجنبي.

هل يتراجع الدولار أمام الجنيه بعد قرار الفيدرالي؟

لا يعني تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية بالضرورة تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، إذ تتحدد حركة العملة الأمريكية عالميًا وفقًا لتوقعات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية وشهية المستثمرين تجاه الأصول المختلفة.

واستقرار الجنيه لا يرتبط بقرار الفيدرالي وحده، بل يتوقف كذلك على قدرة السوق المصرية على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية والحفاظ على تدفقات مستدامة من مصادر النقد الأجنبي.

كما أن خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل قد يزيد الطلب على الدولار، لكن حجم التأثير الفعلي يتوقف على طبيعة التدفقات الخارجة، ومدى توافر مصادر أخرى للعملة الأجنبية في السوق.

تكلفة الاقتراض الخارجي أمام اختبار جديد

يمتد تأثير قرارات الفيدرالي إلى تكلفة الاقتراض الخارجي، من خلال انعكاساتها على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تمثل مؤشرًا مرجعيًا مهمًا لتسعير أدوات الدين في الأسواق العالمية.

وفي حال تراجعت عوائد السندات الأمريكية، فقد تتحسن الظروف التمويلية أمام الأسواق الناشئة، لكن ذلك لا يضمن انخفاض تكلفة اقتراض مصر تلقائيًا، إذ تظل الجدارة الائتمانية ومخاطر الاقتصاد وسعر الصرف من العوامل المؤثرة في العائد الذي يطلبه المستثمرون.

اجتماع ديسمبر يحدد اتجاه الأسواق

مع انتهاء اجتماع أكتوبر، تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع الفيدرالي المقبل في ديسمبر 2026، بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة والنمو الاقتصادي.

وتبقى السيناريوهات الثلاثة، استمرار التثبيت أو خفض الفائدة أو رفعها مجددًا، عوامل مؤثرة في حركة الدولار وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، لكن انعكاساتها على مصر ستظل مرتبطة بتطورات السوق المحلية وقدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.

وفي المحصلة، لا يحسم تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة اتجاه الدولار أمام الجنيه المصري، لكنه يضع الأسواق أمام مرحلة جديدة من ترقب قرارات السياسة النقدية، التي ستحدد جانبًا مهمًا من مسار الاستثمارات الأجنبية وتكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤثر في اتجاهات رؤوس الأموال العالمية، خاصة الاستثمارات قصيرة الأجل التي تتحرك بين الأسواق بحثًا عن العائد الأعلى مقابل مستويات المخاطر.

وأضاف الأمين، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تثبيت الفائدة الأمريكية يبقي المنافسة قائمة بين الأصول الدولارية وأدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، مشيرًا إلى أن قرارات المستثمرين لا تعتمد على العائد وحده، بل ترتبط أيضًا بتوقعات سعر الصرف والتضخم والاستقرار الاقتصادي.