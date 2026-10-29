الصين: 1.6 تريليون دولار إجمالي الناتج البحري خلال 2025

أفاد تقرير اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح ووزارة الموارد الطبيعية الصينية، بأن الناتج البحري الإجمالي للصين تجاوز 11 تريليون يوان (حوالي 1.64 تريليون دولار أمريكي) في عام 2025، وهو ما يمثل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويبرز أهمية الاقتصاد البحري كركيزة مهمة لنمو الاقتصاد الوطني الصيني.

وأكد التقرير الصادر عن الهيئتين وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تنامي القدرة التنافسية الدولية للصناعات البحرية في الصين، بما في ذلك قطاعات بناء السفن ومعدات الهندسة البحرية والنقل البحري ومصائد الأسماك البحرية.

وأشار إلى أن الصناعات البحرية الناشئة زخما متزايدا، حيث تصدرت الصين عالميا من حيث حجم القدرة المركبة التراكمية والمضافة حديثا لطاقة الرياح البحرية المتصلة بالشبكة، وتجاوز حجم الإنتاج اليومي لمشروعات تحلية مياه البحر 3 ملايين طن، وشكلت أنواع الأدوية البحرية المطورة محليا بشكل مستقل 28% المائة من الإجمالي العالمي.

وازدادت قيمة الصادرات والواردات الصينية عبر النقل البحري بنسبة 1.7% قياسا إلى العام الأسبق، كما ازدادت قيمة تجارة الصين مع الدول الساحلية المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" بنسبة 6.2% على أساس سنوي، فيما ازداد حجم مناولة بضائع التجارة الخارجية بالموانئ الساحلية بنسبة 4.7% قياسا إلى العام الأسبق.

وشهدت جودة البيئة البحرية في الصين تحسنا ملحوظا، مع مواصلة تحسن البيئة الإيكولوجية البحرية، حيث تم تحديد مساحة الخطوط الحمراء لحماية البيئة البحرية عند 151 ألف كيلومتر مربع، كما تم إنشاء 352 محمية طبيعية معنية بالبحر.