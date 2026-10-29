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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنك الإسكندرية يقدم أقل سعر للدولار اليوم الخميس.. اعرف كام

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية أقل مستوى بين الأسعار المصرفية الواردة في تعاملات اليوم، الخميس 29 أكتوبر 2026، ليبلغ 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه

جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع، في حين سجلت بنوك التعمير والإسكان والمصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 56.25 جنيه، وللبيع عند 56.35 جنيه.

أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، وسجل السعر نفسه في البنك التجاري الدولي وبنكي قناة السويس والمصرف العربي.

كما بلغ سعر الدولار في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي التجاري 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التنمية الصناعية 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع، وفي بيت التمويل الكويتي 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك البركة 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك أبوظبي الأول مصر 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

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