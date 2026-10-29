"الدفاع " الروسية :استهداف سفينة شحن تنقل إمدادات لصالح القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل إلى ميناء أوديسا إمدادات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في -بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"- إن "في الليلة الماضية، واصلت القوات المسلحة الروسية شن ضربات جوية، باستخدام طائرات مسيرة ضد مرافق البنى التحتية للمواني الأوكرانية والسفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان أن سفينة شحن تعرضت للاستهداف كانت محملة بشحنات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت في طريقها إلى ميناء أوديسا".

ومنذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي يوميًا، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف.

ومن جهة أخري ، قال عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أنه تم اعتراض أكثر من 231 طائرة مسيرة حلقت باتجاه مقاطعة موسكو، خلال الليلة الماضية ، مشيرا إلى أن 613 طائرة مسيرة اتجهت نحو منطقة موسكو، حيدت أنظمة الدفاع الجوي الروسي معظمها على مسافات بعيدة، فيما دمرت 231 طائرة مسيرة عند اقترابها من موسكو".