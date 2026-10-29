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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سلامة الغذاء تضبط طن توابل مشتبه في صلاحيتها و4 آلاف برطمان كاسترد مجهول المصدر بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة أهالينا.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، حملات رقابية موسعة أسفرت عن ضبط طن من التوابل مشتبه في صلاحيتها، لوجود تغير في خواصها وعدم وجود بيانات، و4 آلاف برطمان كاسترد مجهول المصدر ومشتبه في صلاحيته، إلى جانب رصد نقص في اشتراطات التخزين، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحضر إلى النيابة العامة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكدت المهندسة حنان عامر استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية لمتابعة تداول المنتجات والتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمتابعة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، وشيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة.

اخبار محافظة الغربية حملات سلامة الغذاء رقابية ضبط السلع الغير صالحة

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