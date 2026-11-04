ضبط 151بطاقة تموينية وماكينة صرف و800 كجم سلع مدعمة خلال حملة بقنا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته عدد من البطاقات التموينية والسلع المدعمة، قبل التصرف فيها، وبيعها بالسوق السوداء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفي إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة الدعم.

جاء ذلك خلال حملة تموينية مفاجئة، قادها حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، وأسفرت عن ضبط 151 بطاقة تموينية، وماكينة صرف، و300 كجم من السكر التمويني.

كما ضبطت الحملة، 10 شكاير دقيق بلدي بإجمالي وزن 500 كجم، ليصل إجمالي السلع المدعمة المضبوطة إلى 800 كجم.



وجرى التحفظ على ماكينة الصرف والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أكد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاتجار غير المشروع بها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على حقوق المواطنين.



