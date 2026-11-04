الملتقى التوظيفي الأول بقنا يتلقى أوراق 1250شابًا وفتاة للحصول على فرص عمل

شهدت فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لمحافظة قنا، المقام بالصالة المغطاة بمدينة قنا، لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة 45 شركة ومصنعًا، إقبالًا من الشباب الباحثين عن فرص عمل، وذلك في إطار اهتمام اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للوظائف المتاحة 1250 شابًا وفتاة على مدار اليومين، وواصل ممثلو الشركات والمصانع المشاركة استقبال المتقدمين، والتعريف بالوظائف المتاحة، وشروط التقديم والتخصصات المطلوبة، بما يتيح للشباب اختيار الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وجاء ذلك بحضور محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، وسمية حسن عطالله، مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا، إلى جانب ممثلي الشركات والمصانع المشاركة.

جرعات توعوية للشباب

كما شهد الملتقى مشاركة رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بمحافظة قنا، والذي قدم جرعات توعوية للشباب بأهمية القضية السكانية، ونشر الوعي بالمفاهيم السكانية الصحيحة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة.

وأكد محافظ قنا، بأن الملتقى يمثل تجربة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والاستثمار في طاقات الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات، التي تسهم في توفير فرص عمل متنوعة وتحقيق الاستقرار الوظيفي للشباب.

