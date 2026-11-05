متحدث الوزراء: ترشيد الإنفاق لن يكون على حساب المواطن.. والحكومة تستعد لجميع السيناريوهات

قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن الحكومة تضع جميع السيناريوهات المحتملة في الاعتبار، استعدادًا للتعامل مع أي تطورات أو أزمات طارئة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ترشيد الاستهلاك يأتي ضمن خطة حكومية لإدارة الأزمات والاستعداد لمواجهة التحديات المحتملة، مؤكدًا أن ترشيد الإنفاق لن يكون على حساب المواطن، وأن الحكومة تستعد لمختلف السيناريوهات.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى إقرار حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس، يُصرف مع بداية كل عام دراسي جامعي لمدة 9 أشهر.

وأضاف أنه تقرر إقرار حافز أداء شهري بقيمة 700 جنيه لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب صرف مكافأة استثنائية لأعضاء المهن الطبية.

كما كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن إعداد تصور لزيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، في إطار التحركات المتعلقة بملف الأجور.