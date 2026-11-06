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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إلغاء مواجهة الأردن وإندونيسيا لأسباب أمنية.. وتأكيد إقامة ودية أستراليا في عمّان

منتخب الأردن
منتخب الأردن
مجدي سلامة

ألغى منتخب الأردن مباراته الدولية المقررة الأسبوع المقبل أمام إندونيسيا، وذلك بناءً على طلب من الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، في حين أكد أن المباراة الودية أمام أستراليا في عمّان ستُقام في موعدها، رغم الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم أعلن في وقت متأخر من يوم الخميس عن إلغاء المباراة التي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل ضد إندونيسيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الإندونيسي قدّم اعتذاره عن عدم خوض اللقاء.

وفي تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، قال مسؤول في الاتحاد الإندونيسي: "لقد قررنا إلغاء المباراة لأسباب تتعلق بالأمن في المقام الأول".

وأضاف: "نحن ندرك أن الوضع في الشرق الأوسط ليس جيداً في الوقت الراهن، لذا أخذنا في الاعتبار المخاوف من أن يؤثر ذلك على الحالة النفسية للاعبين وأعضاء الفريق".

وتابع المسؤول: "بناءً على ذلك، تواصلت مع المدرب ورئيس الاتحاد الإندونيسي، واتفقنا على ضرورة التحلي بالشجاعة لاتخاذ هذا الموقف".

وأشار المسؤول إلى أن الاتحاد الإندونيسي قد يسعى لترتيب مباراة أخرى خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر، لكنه استبعد حدوث ذلك نظراً لضيق الوقت المتاح.

يُذكر أن هذه المباريات الودية كانت تهدف في الأصل إلى مساعدة المنتخبات الثلاثة في التحضير لبطولة كأس آسيا؛ إلا أن البطولة أُجّلت يوم الثلاثاء الماضي إلى ديسمبر من العام المقبل، وذلك في أعقاب هجمات شنّتها جماعة "الحوثي" اليمنية -الموالية لإيران- على المملكة العربية السعودية، الدولة المضيفة للبطولة.

الأردن إندونيسيا أستراليا

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