حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم وقلة المعروض بالأسواق.. تفاصيل

مع اقتراب التغيرات الموسمية في المحاصيل الزراعية، تزايدت التساؤلات حول مستقبل أسعار الخضروات والفاكهة ومدى تأثر الأسواق بفواصل العروات الزراعية، خاصة مع التحركات التي تشهدها أسعار الطماطم، وفي هذا السياق، كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، حقيقة الأوضاع في الأسواق، مؤكدًا توافر المحاصيل وعدم وجود مخاوف من نقص المعروض خلال الفترة المقبلة.

فواصل العروات الزراعية وراء تحركات الأسعار

وأوضح أبو صدام، أن التحركات السعرية التي تشهدها بعض السلع الزراعية ترتبط بعوامل موسمية، أبرزها فواصل العروات الزراعية والتغيرات في الفصول والظروف المناخية، مؤكدًا أن هذه الزيادات مؤقتة ولا تعكس وجود أزمة في حجم الإنتاج أو المعروض بالأسواق.

الطماطم الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الطماطم من أكثر المحاصيل تأثرًا بالتغيرات المناخية وفواصل العروات، موضحًا أن أسعارها قد تشهد بعض التحركات خلال الفترة المقبلة، لحين ظهور العروة الجديدة وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق.

وأكد أن الزيادات المتوقعة في أسعار الطماطم لن تكون كبيرة، داعيًا المواطنين إلى تفهم طبيعة التغيرات الموسمية التي تؤثر على أسعار بعض المحاصيل الزراعية.

صادرات مصر الزراعية تتجاوز 9.5 مليون طن

وفي سياق متصل، كشف أبو صدام، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، أن مصر تصدر أكثر من 9.5 مليون طن من الخضروات والفاكهة إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس حجم الإنتاج الزراعي المصري وقدرته على توفير كميات كبيرة من المحاصيل للأسواق المحلية والتصديرية.

وجدد نقيب الفلاحين طمأنته للمواطنين بشأن توافر الخضروات والفاكهة، مؤكدًا عدم وجود مشكلات تتعلق بحجم المعروض خلال الفترة الحالية أو المقبلة.