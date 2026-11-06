استنفار أمني في المطارات الأوروبية بعد 30 تهديدًا خلال أسبوع.. تفاصيل

قال مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” عمرو المنيري، إن الحالة الأمنية تشهد استنفاراً كاملاً في مختلف المطارات الأوروبية، بالتزامن مع إطلاق المفوضية الأوروبية آلية لتبادل المعلومات بين المطارات والأجهزة الأمنية ودول الاتحاد الأوروبي، على خلفية سلسلة من التهديدات الأمنية المتصاعدة.



وأضاف خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، مع الإعلامية شيماء الكردي، أن أوروبا شهدت نحو 30 تهديداً استهدف رحلات جوية مختلفة على مدار الأسبوع الجاري، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، مشيراً إلى تسجيل 22 رحلة على الأقل حتى أمس.

وأشار إلى أن التطور الأبرز اليوم تمثل في إخلاء موظفي هيئة الإذاعة الأيرلندية (RTÉ)، وتحرك الشرطة إلى مقر المؤسسة وبدء التحقيقات، موضحاً أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها، بينما لا تزال التحقيقات الأمنية مستمرة.

وأكد أن هذه التطورات تعزز المخاوف من وجود ارتباط بين التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، في إطار ما وصفه بـ"الهجمات الهجينة" التي تجمع بين التهديدات الأمنية واستخدام الإنترنت والاختراقات الإلكترونية، لافتاً إلى أن المخاوف امتدت إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي خشية تعرضها لاختراقات مماثلة.

ولفت إلى تصاعد ردود الفعل السياسية إزاء هذه التهديدات، إلا أنه لا توجد حتى الآن أدلة جنائية أو معلومات حاسمة تمكن الأجهزة الأمنية الأوروبية من تحديد الجهات المسؤولة عنها.