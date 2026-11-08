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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«من قلب الوديان.. التعليم يطرق أبواب المستقبل».. قوافل تعليمية تجوب مدارس أبوزنيمة لدعم الطلاب

قوافل الوديان
قوافل الوديان
ايمن محمد

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء تنفيذ القوافل التعليمية بالمدارس النائية والوديان والتجمعات البدوية، حيث أطلقت قافلة تعليمية بإدارة أبوزنيمة التعليمية، ضمت نخبة من المعلمين والموجهين المتخصصين في مختلف المواد الدراسية، بهدف دعم الطلاب والارتقاء بمستواهم التعليمي بمختلف المراحل الدراسية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تطوير المنظومة التعليمية، والاهتمام بالطلاب في الوديان والتجمعات البدوية، وتوفير خدمات تعليمية متميزة تضمن وصول الدعم إلى جميع المناطق بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن القوافل التعليمية تمثل أحد الحلول العملية للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب، من خلال الاستفادة من الكوادر والإمكانات التعليمية المتاحة، والوصول إلى القرى والوديان والتجمعات البدوية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل الأجيال.

وقدمت وكيل الوزارة الشكر إلى اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة، لدعمه القافلة لوجستيًا، من خلال توفير وسائل الانتقال المناسبة، بما أسهم في تيسير وصول أعضاء الفريق التعليمي إلى المدارس المستهدفة، والتغلب على صعوبة الطرق والمسافات الممتدة داخل المناطق الجبلية، كما وجهت الشكر إلى فرق عمل القوافل التعليمية بجميع الإدارات، تقديرًا لجهودهم في دعم الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية.

من جانبها، أوضحت سحر سلطان محمود، موجه اللغة العربية ومسئول القوافل التعليمية بالمديرية، أن القافلة استهدفت مدرسة بئر النصب التابعة لإدارة أبوزنيمة التعليمية، وشملت طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس، والمرحلة الإعدادية من الصف الأول حتى الثالث، مشيرة إلى أن القافلة ستواصل أعمالها داخل مدرسة الرملة القديمة.

فيما أوضحت سحر سلطان محمود، موجه اللغة العربية ومسئول القوافل التعليمية بالمديرية، أن القافلة استهدفت مدرسة بئر النصب التابعة لإدارة أبوزنيمة التعليمية، وشملت طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس، والمرحلة الإعدادية من الصف الأول حتى الثالث، مشيرة إلى أن القافلة ستواصل أعمالها داخل مدرسة الرملة القديمة.

وأضافت أن القافلة ضمت معلمين متخصصين في مختلف المواد الدراسية، وركزت على تقديم شرح تفاعلي مبسط للمناهج، وتحفيز الطلاب على المشاركة والفهم، إلى جانب قياس مستوياتهم في مهارات القراءة والكتابة، وتقييم مدى استيعابهم للمقررات الدراسية.

كانت الدكتورة وفاء رضا وجهت بتكثيف المتابعات الميدانية للمدارس النائية، وتسيير قوافل تعليمية تضم موجهي المواد الدراسية الأساسية، بمشاركة مديري الإدارات التعليمية، للوقوف على الاحتياجات الفعلية لهذه المدارس، ورصد التحديات التي تواجهها، ووضع الحلول المناسبة لضمان وصول الخدمات التعليمية إلى الطلاب في مختلف التجمعات والوديان بجنوب سيناء.

جنوب سيناء قوافل تعليمية أبو زنيمة تعليم

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