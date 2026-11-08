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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواهب الأقصر في اختبار أمام وزير الرياضة.. مصارعة وملاكمة وألعاب قوى وعروض فنية تخطف الأنظار بنادي الأقصر

مواهب الأقصر في اختبار أمام وزير الرياضة.. مصارعة وملاكمة وألعاب قوى وعروض فنية تخطف الأنظار بنادي الأقصر
مواهب الأقصر في اختبار أمام وزير الرياضة.. مصارعة وملاكمة وألعاب قوى وعروض فنية تخطف الأنظار بنادي الأقصر
شمس يونس

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي والموهبة والحركة بنادي الأقصر الرياضي، وذلك في إطار متابعة البرامج والمشروعات التي تستهدف اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها.

وتابع الوزير والمحافظ أنشطة المشروع داخل النادي، في رياضات "مصارعة، ألعاب القوي، الملاكمة، المشروع القومي للموهبة الحركية"، وفرق التايكوندو والكاراتيه والجمباز بنادي الأقصر، بالاضافة إلى عرض فني.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها يمثل أحد المسارات المهمة لإعداد أبطال المستقبل، مشيرا إلى أهمية تنفيذ البرامج وفق أسس علمية وفنية، ومتابعة تطور أداء اللاعبين، وتوفير البيئة المناسبة لصقل قدراتهم والوصول بهم إلى مستويات تنافسية متميزة.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على دعم المشروعات القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة الاختيار وإعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر في المحافل الرياضية.

وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن الاهتمام باكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها يمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقات النشء والشباب، ويسهم في بناء جيل قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم للمشروعات والبرامج الرياضية التي تستهدف تنمية مهارات الشباب واكتشاف قدراتهم في مختلف الألعاب.

وأشار محافظ الأقصر إلى أهمية التكامل والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنظومة الرياضية بالمحافظة، وتوفير فرص التدريب والرعاية للأبطال الواعدين، مع تعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية والأندية ومراكز الشباب، بما يضمن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والوصول إلى المواهب في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

الأقصر اخبار الأقصر وزير الشباب والرياضة

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