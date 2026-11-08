رئيس الوفد يضع ضوابط جديدة لاختيار أعضاء هيئة جيل المستقبل

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (276) لسنة 2026، بتاريخ 7 نوفمبر 2026، بشأن إعادة تشكيل هيئة جيل المستقبل، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

ونص القرار على أن تكون الهيئة مؤسسة سياسية تستهدف إعداد الكوادر الشابة، وتجديد الحياة الحزبية، وربط الشباب بقضايا المواطنين والعمل السياسي والتنظيمي، وفق مجموعة من المعايير والضوابط التي تضمن اختيار العناصر المؤهلة.

وتشمل معايير الاختيار الالتزام بمبادئ الوفد وثوابته الوطنية والديمقراطية، والإيمان بالتعددية واحترام الرأي الآخر والعمل المؤسسي، والجدية في العمل الحزبي، ووجود مشاركة فعلية في أنشطة الحزب أو لجانه أو مبادراته، وألا يقتصر الترشيح على الصفة أو الظهور.

كما تتضمن المعايير الكفاءة العلمية، والاستعداد للتعلم، والقدرة على فهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة في إعداد المبادرات والحلول، والقدرة على تمثيل الحزب بصورة مسؤولة في اللقاءات والفعاليات ووسائل الإعلام.

وشملت الضوابط أيضًا مهارات التواصل والعمل الجماعي، والاستماع إلى المواطنين ونقل مطالبهم، والتعاون مع الزملاء بعيدًا عن التعصب أو الاستئثار، إلى جانب الفاعلية والمبادرة وتحمل المسؤولية، وتنفيذ المهام والالتزام بحضور الاجتماعات والبرامج التدريبية.

وأكد القرار أهمية التنوع والتمثيل المتوازن للمحافظات والمراكز، وتمكين الشابات والشباب، والاستفادة من اختلاف الخبرات والتخصصات والخلفيات الاجتماعية، فضلًا عن الاستقلالية والموضوعية في اختيار الأعضاء على أساس الكفاءة والعمل، بعيدًا عن المحاباة أو الاعتبارات الشخصية أو الانتماءات الفرعية.

كما تضمنت المعايير الارتباط بقضايا المواطنين، وتقديم أفكار ومبادرات عملية في مجالات فرص العمل والتعليم والصحة والمشاركة العامة والتنمية المحلية، إلى جانب وضوح الرؤية والاستعداد للمستقبل، والقدرة على تطوير أدوات العمل الحزبي واستخدام الوسائل الرقمية والإعلامية بمسؤولية.

وأوضح القرار أن المفاضلة بين المرشحين ستتم من خلال استمارة موحدة مرفق بها السيرة الذاتية، وإجراء مقابلات شخصية أمام لجنة متخصصة، مع توضيح أسباب الاختيار، ووضع برنامج لمتابعة الأعضاء وتدريبهم بعد تشكيل الهيئة.

ونص القرار على تنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات.