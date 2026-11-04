رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

قدم الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، يرافقه عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والحزبي.

وأعرب الدكتور السيد البدوي، خلال تقديمه واجب العزاء المقام حاليًا بمسجد النصر بمدينة المنصورة، عن خالص حزنه وأسفه لرحيل الفقيد، مؤكدًا أنه كان أحد أبناء الوفد المخلصين، الذين قدموا جهودًا مخلصة في خدمة الحزب والوطن.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الراحل شغل عضوية الهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذي، كما تولى رئاسة اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الدقهلية لأكثر من دورة، وكان له إسهام بارز في العمل الحزبي.

وتقدم الدكتور السيد البدوي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وجموع الوفديين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وشهد العزاء حضور عدد من قيادات حزب الوفد، في مقدمتهم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب السابق، والدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

كما حضر من أعضاء الهيئة العليا كل من فؤاد بدراوي، والدكتور ياسر حسان، والدكتور محمد عبده، والمهندس محمد الزاهد، ومحمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، وطارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمهندس حازم الجندي، والدكتور هاني سري الدين،والمهندس حسين منصور،ومحمد عبدالجواد فايد ،وشريف حمودة وأحمد أنيس سراج الدين ،ومصطفى رسلان ،ومحمد فؤاد ،وابراهيم الشريف ، واللواء هاني أباظة، وعلاء شوالى، ومدني حزين، والسيد الصاوي، ومحمد شعيشع، وأمير العبد، وعادل التوني، وعمرو عبدالباقي.

وحضر أيضًا من قيادات الحزب طارق تهامي، وعبدالعزيز النحاس، وعيد هيكل، والدكتور ياسر العبد .

كما شارك في تقديم واجب العزاء المحاسب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية، وعمر الحفني، عضو مجلس النواب، والدكتور حسين خضير، عضو مجلس الشيوخ، وناجي عبد المنعم، عضو مجلس النواب السابق.

وشهد العزاء كذلك حضور عبدالناصر السني، سكرتير عام محافظة الدقهلية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.